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Ekonomi

Türkiye'de şebekeye giren gaz miktarı yılın ilk yarısında yüzde 25 arttı

Türkiye'de yılın ilk yarısında şebekeye giren gaz miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 34 milyar metreküpe ulaştı.

Fuat Kabakcı  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Türkiye'de şebekeye giren gaz miktarı yılın ilk yarısında yüzde 25 arttı

Ankara

AA muhabirinin Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, kış aylarında soğuk havaların etkisiyle artan ısınma ihtiyacı ve elektrik üretiminde doğal gaza olan talebin yükselmesi, ocak-haziran döneminde şebekeye giren doğal gaz miktarını artırdı.

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Geçen yılın ilk yarısında, sisteme verilen doğal gaz miktarı toplam 27,1 milyar metreküp iken, bu yılın aynı döneminde 7 milyar metreküp artışla 34,1 milyar metreküpe ulaştı. Böylece doğal gaz miktarı yüzde 25'in üzerinde artış gösterdi.

Günlük gaz girişinde şubatta rekor seviye görüldü

Aylık bazda değerlendirildiğinde ilk 6 ayın tamamında, 2024'e göre artış kaydedildi. Miktar bakımından en fazla artış şubat ayında gerçekleşti. Geçen yıl şubatta 5,7 milyar metreküp olan doğal gaz girişi bu yıl yüzde 41 artarak 8 milyar metreküpün üzerine çıktı. Sisteme günlük verilen gaz miktarında en yüksek rakamlar ise 21, 25 ve 26 Şubat tarihlerinde görüldü.

21 ve 26 Şubat tarihlerinde günlük tüketim 300 milyon metreküpün üzerinde gerçekleşti. 25 Şubat'ta ise Türkiye'nin doğal gaz sistemine giren gaz miktarı 320 milyon metreküple yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Buna göre, şubat ayı doğal gaz talebinin zirve yaptığı dönem oldu.

Sisteme verilen doğal gaz miktarı, geçen yıla göre ocakta yaklaşık yüzde 13 artarak 7,7 milyar metreküpe, martta yüzde 7 yükselerek 6,1 milyar metreküpe çıktı. Nisanda doğal gaz girişi geçen yıla göre yüzde 67'lik artış gösterirken, mayıs ve haziran aylarında sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 28 oranında artış yaşandı.

Gaz arzının kesintisiz sağlanmasında güçlü altyapı faktörü

Doğal gazda rekor seviyelere ulaşan günlük giriş miktarlarının kesintisiz sağlanması, çeşitli ülkelerden boru gazı ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki ve yerli gaz üretimiyle destekleniyor.

Avrupa'nın en büyük gaz piyasalarından biri durumundaki Türkiye'ye 14 farklı noktadan gaz girişi sağlanırken, tedarikte boru hatlarının yanı sıra LNG santralleri ve yüzer yeniden gazlaştırma tesisleri (FSRU) üzerinden kaynak çeşitliliğine önem veriliyor.

Bu kapsamda Türkiye, Rusya, Azerbaycan, İran ve Türkmenistan'dan boru gazı, ABD ve Cezayir başta olmak üzere çeşitli ülkelerden ise LNG tedarik ediyor.

Türkiye'nin gaz ihtiyacını yerli kaynaklardan sağlama hedefi doğrultusunda Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretim kapasitesi yaklaşık 10 milyon metreküp seviyesinde seyrediyor.

Elektrik üretimi yüzde 3,6 arttı

Söz konusu dönemde elektrik üretiminde de artış görüldü. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, ocak-haziran döneminde elektrik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 167 milyar 828 milyon 202 bin kilovatsaat oldu. Böylece ilk 6 ayda günlük ortalama elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla 890 milyon kilovatsaatten 922 milyon kilovatsaate yükseldi.

Aynı dönemde, doğal gazın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 13,5'ten yüzde 19,7'ye yükseldi.

Geçen yıl haziranda 113 bin 256 megavat olan kurulu kapasite bu yıl 30 Haziran itibarıyla 119 bin 379 megavat seviyesine ulaştı. Bu dönemde kurulu kapasitede en fazla artış güneş ve rüzgar enerjisinde görüldü. Bu kaynakların geçen yılın ocak-haziran döneminde elektrik üretimindeki payı yüzde 18,4 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 21,4'e yükseldi.

Geçen yıl ve bu yılın ilk 6 ayında şebekeye giren gaz miktarları bu şekilde:

Ay20242025Artış (%)
Ocak6.828.665.5597.728.914.47213,2
Şubat5.712.714.0698.074.633.95541,3
Mart5.715.426.5626.132.390.9937,3
Nisan2.984.688.6835.009.703.03567,8
Mayıs3.221.094.3343.711.407.59515,2
Haziran2.671.560.1143.436.933.88428,6
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