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Ekonomi

OPEC+ üyesi Arap ülkelerinden bir kısmı petrol üretimini düşürme kararı aldı

Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'in mayıs ayından itibaren petrol üretiminde kesintiye gitme kararı aldığı belirtildi.

Esat Fırat, Gülşen Topçu  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
OPEC+ üyesi Arap ülkelerinden bir kısmı petrol üretimini düşürme kararı aldı

Riyad

Cezayir Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir’in günlük petrol üretimini "gönüllü" olarak 48 bin varil azaltma kararı aldığı ifade edildi.

Açıklamada, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde mayıs ayından yıl sonuna kadar gönüllü olarak yapılacak bu kesintinin, Kasım 2022'de alınan kesinti kararına bağlı olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın, Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde de OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı alındığı aktarıldı.

Umman Enerji Bakanlığı da Twitter hesabından, mayıs ayından başlayıp yıl sonuna kadar petrol üretiminin günlük 40 bin varil azaltılacağını duyurdu.

Irak 211 bin varil, BAE 144 bin varil, Kuveyt ise 128 bin varil kesintiye gideceğini açıkladı.

Rusya da daha önce petrol üretiminde günlük 500 bin varil kesinti yapacağını açıklamıştı.

Alınan bu kararlarla birlikte, OPEC+ ülkeleri mayıs itibarıyla günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gitmiş olacak.

OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

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