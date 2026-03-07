İstanbul'da Türkiye-Cezayir İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri yapıldı
İstanbul'da Türkiye ile Cezayir arasındaki İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri gerçekleştirildi.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye-Cezayir İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ile Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lounes Magramane eşbaşkanlıklarında İstanbul’da düzenlendi.
İstişarelerde, ikili ilişkilerdeki mevcut durum ile güncel bölgesel meseleler ele alındı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı