Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,984.80
BTC/USDT
67,980.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Politika

İstanbul'da Türkiye-Cezayir İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri yapıldı

İstanbul'da Türkiye ile Cezayir arasındaki İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri gerçekleştirildi.

Muhammet Tarhan  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
İstanbul'da Türkiye-Cezayir İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri yapıldı

İstanbul

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye-Cezayir İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ile Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lounes Magramane eşbaşkanlıklarında İstanbul’da düzenlendi.

İstişarelerde, ikili ilişkilerdeki mevcut durum ile güncel bölgesel meseleler ele alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İş Pozitif ile 1,8 milyon kadın iş sahibi oldu
Manisa'da yaklaşık 30 milyon liralık fabrika soygunu güvenlik kamerasında
MSB, Mehmetçiğin zorlu koşullardaki dağcılık eğitiminden görüntü paylaştı
Kadın milletvekilleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu
AYM'de başkanvekili seçimi 10 Mart'ta yapılacak

Benzer haberler

İstanbul'da Türkiye-Cezayir İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri yapıldı

İstanbul'da Türkiye-Cezayir İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri yapıldı

Cezayir'de askeri nakliye uçağı düştü, mürettebatından 2'si öldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet