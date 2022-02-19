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Ekonomi

Olumsuz hava şartları balık fiyatlarını yükseltti

Batı Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle balık fiyatları yükseldi.

Ömer Ürer   | 19.02.2022
Olumsuz hava şartları balık fiyatlarını yükseltti Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Düzce

Bir hafta önce özellikle bol miktarda avlanılan ve 20 liradan satılan hamsi, soğuk hava ve fırtına nedeniyle 30 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, hava şartlarına bağlı olarak balık fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

Balıkçıların denize açılamadığını, bunun sonucunda fiyatlarda artış yaşandığını dile getiren Karakaş, hamsinin olmamasının diğer balık fiyatlarını da etkilediğini, havaların düzelmesi halinde fiyatların normal seviyeye ineceğini aktardı.

Batı Karadeniz'de tezgahlarda hamsi, uskumru ve mezgit kilogramı 30, barbun 70 liradan, levrek tane 45, çupra ise 40 liradan satılıyor.

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