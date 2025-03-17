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Ekonomi

OECD, Almanya'nın 2025 büyüme tahminini neredeyse yarı yarıya düşürdü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Almanya ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,7’den yüzde 0,4’e düşürdü

Bahattin Gönültaş  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
OECD, Almanya'nın 2025 büyüme tahminini neredeyse yarı yarıya düşürdü

Berlin

OECD, "Belirsizlikte Yönlendirme" başlıklı ara dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı.

Buna göre, OECD, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 0,1 aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,1'e düşürürken, 2026'da ise yüzde 3 olacağını öngördü.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini neredeyse yarıya indirmesi dikkati çekti. Aralık 2024’te Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 0,7 büyümesini bekleyen kurum, beklentilerini yüzde 0,4’e indirdi.

OECD, Almanya’nın 2026'ya ilişkin büyüme tahminini de yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e revize etti.

Almanya’nın ABD’de Donald Trump yönetimiyle artan ticaret çatışmalarından önemli ölçüde etkilenen küresel ekonominin eğilimini takip ettiği belirtilen raporda, G20 ülkeleri arasında sadece Meksika’nın Almanya’dan daha az büyüyeceği ifade edildi.

OECD’nin yeni büyüme tahmini, hükümeti kurmak için koalisyon müzakerelerine başlayan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) hazırladığı ve Yeşiller Partisi ile üzerinde anlaşılan savunma ve yatırım paketini hesaba katmıyor.

Federal Meclis'te 18 Mart’ta savunma ve yatırım paketine ilişkin görüşmeler yapılacak.

OECD’ye göre söz konusu paket mecliste onaylanırsa, 2026’da Alman ekonomisinin büyüme üzerinde önemli etkisi olacak. Paketin kamu yatırımlarını artıracağı ve özel yatırımları teşvik edeceği belirtilen raporda, bununla birlikte yatırım projelerinin uygulanması biraz zaman alacağından, etkilerin bu yıl daha az belirgin olacağı aktarıldı.

Alman ekonomisi büyümede zorluk çekiyor

Alman ekonomisi, bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor. Ekonomi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankasının (Bundesbank) ekonomiye ilişkin 24 Şubat'ta yayımlanan raporunda, kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu ekonomik ortamda göreve başlayacağına işaret edilerek, temel eğilim açısından Alman ekonomisinin, durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam ettiği aktarılmıştı.

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