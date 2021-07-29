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Ekonomi

Nissan son 3 yıldır ilk kez 2021 mali yılında kar öngörüyor

Japon otomobil üreticisi Nissan, son 3 yıldır ilk kez Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılında kar beklediğini açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 29.07.2021
Nissan son 3 yıldır ilk kez 2021 mali yılında kar öngörüyor

Tokyo

Yokohama merkezli üretici firma Nissan, kapsamlı yeniden yapılanma ve piyasalardaki talep toparlanma sonrası net kar-kayıp beklentisini güncelledi.

Firma, 60 milyar yen net kayıp düzeyindeki mayıs tahminini yukarı yönlü değiştirerek, mevcut mali yılda 60 milyar yen (546 milyon dolar) net kar bekliyor.

İşletme karının 2020'ye kıyasla yüzde 24 artarak 150 milyar yen (1,36 milyar dolar) olması hedefleniyor.

Firma 2021 mali yılı için daha önce açıklanan 4,4 milyonluk satış hedefini ise koruyor.

"İlk çeyrek güçlü"

Nisan-Haziran çeyreğinde küresel bazda 1,05 milyon araç satışıyla Nissan 114,5 milyar yen (1 milyar dolar) net; 75,6 milyar yen (683 milyon dolar) işletme karı kaydetti.

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uçida, düzenlediği basın toplantısında, satışların yılın ilk çeyreğinde yüzde 71 oranında yükseldiğine dikkati çekerek, Kuzey Amerika'daki satışların toparlanma yaşadığını belirtti.

Makoto, "Yarı iletken sorununa rağmen ilk çeyrek sonuçlarının yansımasıyla, görünümde revizyon yapmaya karar verdik. İlk çeyrekte performansımız güçlü." dedi.

Yarı iletken çip tedariki sorununun "en büyük etkisini ikinci çeyrekte hissettireceğini" ileri süren Makoto, "Çünkü envanter düzeyleri düşüyor. Süreci yöneterek hedefleri korumalıyız." dedi.

Kyodo ajansı, eski Nissan üst yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Aralık 2019'da Lübnan'a kaçması sonrası, Japon firmanın büyüme yolları arayışında olduğunu vurguladı.

Nissan 2020 mali yılında 448,7 milyar yen (4 milyar dolar) ve 2019 mali yılında 671,2 milyar yen (6,1 milyar dolar) düzeyinde net kayıplar yaşamıştı.

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