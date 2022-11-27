Nevşehir'de ürettikleri vegan ve glutensiz jelibonları 35 ülkeye ihraç ediyorlar
Doğanlar Gıda, Nevşehir'de ürettiği meyveli, vegan ve glutensiz jelibonları 35 ülkeye ihraç ediyor.
İstanbul
Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde düzenlenen 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı bugün sona erecek.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl "Sürdürülebilir Ticaret İçin: Global Helal Endüstrisinin Gelişimini Tüm Yönleri ile Keşfedin" mottosuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Anadolu'da yer alan KOBİ'ler de katıldı.
Katılımcı firmalar arasında yer alan Doğanlar Gıda, Nevşehir'de üreterek İsrail'den ABD'ye kadar 35 ülkeye ihracatını gerçekleştirdiği vegan, glutensiz ve meyveli jelibonları görücüye çıkardı.
Doğanlar Gıda Genel Müdürü Çetin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1986 yılında temelleri atılan şirketin; Anadolu'dan aldığı ilhamla her geçen gün büyüdüğünü, yatırımlarını ve istihdamını ara vermeden sürdürdüğünü ifade etti.
Doğan, tanıtım çalışmaları kapsamında son olarak katıldıkları Helal Expo Fuarı'nda yabancıların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını bildirdi.
"Tamamen bitkisel üretim yapıyoruz"
Çetin Doğan, kuru yemiş üretimiyle başladıkları ticari faaliyetleri zamanla farklı alanlara yaydıklarını, lokumdan pekmeze, kuru yemişten kahveye kadar farklı kalemlerde üretimleri bulunduğunu anlattı.
Üretimlerini helal gıda standartlarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Doğan, özellikle jelibon tüketimi ile ilgili endişe duyanlar için meyveli, vegan ve glutensiz jelibon üretimine başladıklarını bildirdi.
Halihazırda yüzlerce ton gıda üretimi yaptıklarını belirten Doğan, "Helal ürün dediğimiz jelatinsiz bir ürün. Bugün jelatin sığır jelatini bile olsa detayını bilemiyoruz. Üretim süreci takip edilemediği için biz de tamamen bitkisel ham maddeler kullanarak üretim yapıyoruz. Şu anda 35 ülkeye ihraç ediyoruz. Yediğimiz ürünler bizim dünyaya bakış açımızı bile değiştiriyor. Bu nedenle helal standart taşımasına dikkat ediyoruz." diye konuştu.
"İhracat yaptığımız ülke sayısını yeni yatırımlarla 100'e çıkarmayı hedefliyoruz"
Doğanlar Gıda Genel Müdürü Doğan, Müslüman olsun ya da olmasın tüketicilerin vegan ürünlere rağbetinin arttığına işaret ederek, "Her kıtada müşterimiz var. Biz KOBİ'yiz. Şu anda ihracatımız 3-4 milyon dolar aralığında." dedi.
Şu anda helal ürünler ile alakalı yeni yatırımları bulunduğunu, istihdamlarının 70'ten 150'ye çıkacağını aktaran Doğan, bu yatırımlarla üretimlerini en az 10 kat artırmayı, ihracat yaptıkları ülke sayısında da 100'ü aşmayı hedeflediklerini kaydetti.
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