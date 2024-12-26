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Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında önceki gün meydana gelen, 11 çalışanın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı. VTR
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Ekonomi

Müteahhit yeterlilik kriterlerine ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğinde, müteahhit yeterlilik kriterlerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Fatma Sevinç Çetin  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Müteahhit yeterlilik kriterlerine ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yönetmeliğe göre, müteahhitlerin mali yeterlik kıstasları yüzde 50 oranında artırılacak. Böylece müteahhitlerin ekonomik gücüne göre tamamlayabilecekleri düzeyde işleri almaları disipline bağlanmış olacak.

Yönetmeliğe göre, yeni müteahhitliğe başlayacakların üstlenebilecekleri iş büyüklüğünde yüzde 15 civarında azaltmaya gidilecek ve iş alabilme kriterlerinde "tecrübeye göre iş" anlayışının benimsenmesi sağlanacak.

Düzenlemeyle ulusal yeşil bina sertifikası alan projeleri hayata geçiren müteahhitlere yüzde 5 ek puan verilerek, yeşil dönüşüm teşvik edilecek.

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