Dolar
41.95
Euro
49.15
Altın
4,337.65
ETH/USDT
3,741.50
BTC/USDT
105,196.00
BIST 100
10,173.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin Limanı’ndan yola çıkarak Gazze’ye insani yardım malzemesi taşıyan “17. İyilik Gemisi”, Mısır’ın El Ariş Limanı'na demir atacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali açılışında konuşuyor
logo
Ekonomi

Müsilaj oluşumu görülen illerdeki balıkçılara ilave ödeme yapılacak

Küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi kapsamında müsilaj oluşumu görülen ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan bazı illerde balıkçılara ilave ödemede bulunulacak.

Mertkan Oruç  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Müsilaj oluşumu görülen illerdeki balıkçılara ilave ödeme yapılacak Fotoğraf: Alperen Baran Metecan/AA

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre müsilaj oluşumu görülen illerdeki balıkçılara ilave ödeme yapılacak.

Müsilaj oluşumu görülen Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'da geçerli bir su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip, denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük (12 metre hariç) balıkçı gemilerine, sadece bu yıl için, küçük ölçekli balıkçılık desteklemesi 2025 yılı birim destek tutarı kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

Daha önceki tebliğde birim destekleme tutarları en düşük 5 bin lira, en yüksek 12 bin lira olacak şekilde belirlenmişti.

İlave ödemeye ilişkin iş ve işlemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek ve tebliğdeki hükümler doğrultusunda gerçekleştirilecek. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'nın ana su kaynağı barajlarda su kalmadı
İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda 26 zanlı yakalandı
Yurt dışında yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Müsilaj oluşumu görülen illerdeki balıkçılara ilave ödeme yapılacak

Müsilaj oluşumu görülen illerdeki balıkçılara ilave ödeme yapılacak

OSB'lerdeki yatırımlarını tamamlayamayan sanayiciler ek süre için 31 Aralık'a kadar başvurabilecek

Bakanlıklar bünyesinde Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı kuruldu

Türkiye'nin 4 ülke ile anlaşmalarının onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de

Türkiye'nin 4 ülke ile anlaşmalarının onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de
"Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri" yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete'de

"Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri" yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete'de

Yerli malı tebliğinde değişiklik yapıldı

Yerli malı tebliğinde değişiklik yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet