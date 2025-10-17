Dolar
Ekonomi

OSB'lerdeki yatırımlarını tamamlayamayan sanayiciler ek süre için 31 Aralık'a kadar başvurabilecek

Organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yatırımlarını tamamlayamayan sanayiciler ek süre için 31 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek.

Mertkan Oruç  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
OSB'lerdeki yatırımlarını tamamlayamayan sanayiciler ek süre için 31 Aralık'a kadar başvurabilecek

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Bakanlık uzatımı dahil tüm süreleri tükenen ve yapı ruhsatı veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan sanayiciler ek süre için 31 Aralık'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Bakanlık tarafından söz konusu katılımcılara 31 Mart 2028'e kadar süre verilebilecek.

Verilen sürenin hesaplanmasında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih esas alınacak. Süresi içinde başvuru yapılmayan süresi bitmiş tüm parsel tahsisleri OSB tarafından iptal edilecek.

