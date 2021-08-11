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Ekonomi

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye yakın gelecekte üretim merkezi olacak

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, Türkiye'nin yakın gelecekte üretim merkezi olacağını belirterek "Ülke olarak biraz daha gayret etmemiz gerekiyor. Bunun semeresini de 2023'e doğru giderken Türkiye'nin gerçekleştireceğini söylemek istiyorum." dedi.

Orhan Kuzu   | 11.08.2021
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye yakın gelecekte üretim merkezi olacak

Karabük

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu'na katılmak için kente gelen Abdurrahman Kaan, AA muhabirine, Türkiye'nin son 12 ayda 200 milyar doların üzerinde ihracat rakamına ulaştığını anımsattı.

Türkiye'de sanayide çarkların çok iyi döndüğünü vurgulayan Kaan, "Sanayide çok ciddi kapasite ve yatırımın olduğu bir dönemdeyiz. Bu durum işsizlik rakamlarına da yansıdı. Yaklaşık 2,5 puana yakın düşüş var. Bunun sürdürülebilir olması, ihracatımızın ulusal hedeflerimize ulaşabilmesi için daha fazla yatırım ortamına yönelik çalışmaların devam etmesi gerekiyor." dedi.

Kaan, sanayinin, üretim yapan kesimin, hatta hizmet sektörünün bile nitelikli eleman ve işçi ihtiyacı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle iş dünyası olarak genç kardeşlerimizi bekliyoruz. Burada bir miktar sanayicinin de yanında olmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin geleceği parlak. Türkiye yakın gelecekte, yakında üretim trendinde bir üretim merkezi olacak. Onun için ülke olarak biraz daha gayret etmemiz gerekiyor. Bunun semeresini de çok yakın zamanda 2023'e doğru giderken Türkiye'nin gerçekleştireceğini söylemek istiyorum."

Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamlarının yüzde 7 civarında gerçekleştiğini anımsatan Kaan, "İkinci çeyrekte yaklaşık yüzde 15'in üstünde bir rakam bekliyoruz. Yüzde 17'ler gibi bekliyoruz. 2021 Yeni Ekonomi Programında (YEP) yüzde 5,8 olarak açıklanmıştı. Bu rakamın yüzde 7'lerin üstüne çıkacağını, bu iki çeyrek göstergesiyle de buradan söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

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