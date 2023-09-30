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Ekonomi, Teknoloji

Muş Belediyesi, GES projesiyle enerji giderlerinden yüzde 60 tasarruf sağlayacak

Muş Belediyesi, 80 milyon liralık Güneş Enerji Santrali (GES) projesiyle enerji giderinden ayda 3 milyon 600 bin lira tasarruf sağlayarak, bu kaynağı kentteki diğer yatırımlarda değerlendirmeyi hedefliyor.

İbrahim Yaldız  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Muş Belediyesi, GES projesiyle enerji giderlerinden yüzde 60 tasarruf sağlayacak Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Türkiye'de güneş enerjisinin üretilebileceği verimli kentlerden biri olan Muş'ta, bu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla belediye tarafından GES projesi hazırlandı.

Kentin su ihtiyacının karşılandığı depoların ve pompaların enerji ihtiyacını güneşten temin ederek önemli bir gider kaleminden kurtulmayı hedefleyen belediye, Korkut ilçesinin Kümbet köyü kırsalında 80 milyon liralık yatırımla GES kurdu.

Bölgedeki 123 bin metrekare alanı kapsayan ve 10 bin 360 panelden oluşan 4,7 megavat kapasiteli santral, tamamlanma aşamasına geldi.

Kısa süre içinde tesisi devre almayı hedefleyen belediye, bu sayede enerji giderlerinden ayda 3 milyon 600 bin lira tasarruf sağlayarak bu kaynağı kentin diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanacak.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AA muhabirine, belediyenin elektrik ihtiyacını gidermek üzere hayata geçirdikleri GES projesini çok önemsediğini söyledi.

Tesisin kurulumunda son aşamaya geldiklerini ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Kurduğumuz 4,7 megavatlık tesisimiz, tükettiğimiz enerjinin yüzde 60'ını karşılayacak. 10 bin 360 panelin kurulumu devam ediyor. Bununla enerji sarfiyatımızı karşılayıp tasarruf ettiğimiz finansı belediyenin farklı hizmetlerinde kullanacağız. Bu nedenle projenin bitmesini heyecanla bekliyoruz. Elektrik dağıtım şirketine ciddi miktarda elektrik faturası ödüyoruz. İnşallah tesisimizin hizmete girmesiyle buradan temin edilecek enerji, belediyemizin elektrik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayacak."

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştığını anlatan Asya, "Belediye olarak hayata geçirdiğimiz projeyle şehrimizin diğer kamu kurumları ve belediyelerini de teşvik ediyoruz. Büyük çaplı güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santralleri yapılıyor. Muş'ta kaliteli güneş enerjisi üreterek, ekonomiye kazanç sağlayacağız." dedi.

"Rüzgar ve kar yüküne dayanıklı paneller kullanıldı"

GES Projesi Kontrol Amiri Taner Yiğit ise GES projesinin Muş Belediyesi'nin en prestijli çalışmalarından biri olduğunu belirtti.

Belediyenin Milli Emlak Müdürlüğünden tahsis ettiği 123 bin metrekare alana GES kurduğunu ifade eden Yiğit, "Ortalama olarak her ay 4 megavatlık elektrik üretmeyi planlıyoruz. Montajlar devam ediyor, bir ay içinde tesisimizi tamamlayıp üretime başlayacağız. GES panellerinin testleri yapıldı. Rüzgar ve kar yüküne dayanıklı paneller kullanıldı. Belediyenin ayda ortalama 6 milyon lira enerji gideri oluyor. Tesisimizle bu giderden 3 milyon 600 bin lira tasarruf sağlayacağız. Belediyemiz için çok önemli bir miktar." ifadelerini kullandı.

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