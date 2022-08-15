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Ekonomi

Moskova Borsası'nda yabancılara işlemler kısmen tekrar açıldı

Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmayan ülkelerin yatırımcıları Moskova Borsası’nda tekrar işlem yapmaya başladı.

Emre Gürkan Abay   | 15.08.2022
Moskova Borsası'nda yabancılara işlemler kısmen tekrar açıldı

Moskova

Moskova Borsası, 10 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler dışında kalan yatırımcıların bugün itibarıyla artık işlem yapabileceklerini duyurmuştu.

Buna göre, söz konusu kapsama giren yatırımcılar bugün Moskova Borsası’nda işlem yapmaya başlarken, yabancıların işlemelerine yönelik kısıtlamaların kısmen kalkmasına rağmen rublenin dolar veya avro karşısındaki hareketlerinin sınırlı kaldığı görüldü.

Dolar/ruble paritesi yüzde 1,2 artışla 61,3 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 0,3 yükselişle 62,5'e çıktı.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,02 değer kaybıyla 2.146 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 1,2 kayıpla 1.102 puana geriledi.

Rusya'da yaptırımlar nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana finans piyasalarında çok sayıda sermaye kontrolü uygulanıyor.

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