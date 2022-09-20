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Ekonomi

Moskova Borsası, 3 Ekim'de İngiliz sterlini ile işlem yapmayı sonlandıracak

Emre Gürkan Abay   | 20.09.2022
Moskova Borsası, 3 Ekim'de İngiliz sterlini ile işlem yapmayı sonlandıracak

Moskova

Moskova Borsası, döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulacağını bildirildi.

Moskova Borsası’ndan (MOEX) yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasında sterlinle işlem yapmanın çeşitli tehlikeler ve zorluklar içerdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu gerekçelerden ötürü MOEX’in döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

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