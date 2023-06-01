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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Moody's'ten Polonya'ya "Rus etkisi" yasasının AB ile ilişkilere zarar vereceği uyarısı

Moody's, Rusya'nın Polonya hükümetleri üzerindeki etkisini araştırmak üzere kurulması planlanan bir komisyonun Polonya'nın AB ile ilişkilerini daha da bozma ve Varşova'nın AB fonlarına erişimini engelleme tehlikesi taşıdığını duyurdu.

Murat Temizer  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Moody's'ten Polonya'ya "Rus etkisi" yasasının AB ile ilişkilere zarar vereceği uyarısı

Varşova

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın Polonya hükümetleri üzerindeki etkisini araştırmak üzere kurulması planlanan bir komisyonun Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini daha da bozma ve Varşova'nın AB fonlarına erişimini engelleme tehlikesi taşıdığını duyurdu.

Moody's raporunda, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın, Rusya'nın Polonya'ya ve ülkede sonbaharda düzenlenecek genel seçimlere müdahalesini engellemek adına bir komisyon kurulmasını öngören yasayı imzaladığı anımsatıldı.

Raporda, söz konusu yasanın Polonya'nın AB ile olan hukuk devleti çatışmasını daha da derinleştirebileceğini ve bunun da Polonya'nın AB fonlarının büyük bir kısmını kaybetmesine neden olabileceğini vurgulandı.

Polonya'nın hukukun üstünlüğü gerekçesiyle salgın sonrası AB fonundan dışlanmasına atıfta bulunan Moody's, bu anlaşmazlığın Polonya'daki seçimlerden önce çözülebileceğinin şüpheli olduğuna dikkati çekti.

Polonya sonbaharda sandık başına gidecek ve ülkedeki muhalifler, yeni kabul edilen "Rus etkisi" yasası kapsamında kurulacak komisyonun, eski başbakan ve şu anda en büyük muhalefet partisi olan Sivil Platform'un (PO) lideri Donald Tusk gibi önde gelen muhalefet figürlerini genel seçimler öncesinde hedef alabileceğini savunuyor.

Benzer endişeler ABD Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu tarafından da dile getirilmişti.

Komisyon, Rusya'nın etkisi altında alındığını düşündüğü bir idari kararı iptal etme yetkisine sahip olacak ve bu tür kararları veren kişilere kamu görevinde bulunmaktan 10 yıla kadar men cezası verebilecek.

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