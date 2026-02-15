Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,003.30
BTC/USDT
69,033.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kocaelispor maçı sonrası Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

NATO: Tüm analizler, savaş bittikten sonra Rusya'nın daha tehlikeli hale geleceğini gösteriyor

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, "Tüm istihbarat raporlarımız ve siyasi analizlerimiz, savaş bittikten sonra Rusya'nın daha da tehlikeli hale geleceğini söylüyor." dedi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
NATO: Tüm analizler, savaş bittikten sonra Rusya'nın daha tehlikeli hale geleceğini gösteriyor

İstanbul

Shekerinska, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki "Avrupalılar, toplanın. Daha zorlu bir dünyada yeniden söz sahibi olmak" başlıklı panelde konuştu.

"Tüm istihbarat raporlarımız ve siyasi analizlerimiz, savaş bittikten sonra Rusya'nın daha da tehlikeli hale geleceğini söylüyor. Askeri üretimlerine ve yapısına bakarsanız, tüm bunlar Rusya'nın dış politikasının genişleme odaklı olduğu düşüncesinin standart olduğu mesajını veriyor." diye konuşan Shekerinska, bu nedenle müttefiklerin savunma ve üretime yaptığı yatırımların öncelikli olmaya devam edeceğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Shekerinska, herkesin küresel güvenlik ortamının "hiç olmadığı kadar karmaşık, çekişmeli ve zorlu" olduğu konusunda hemfikir olduğunu belirterek, bu durumla başa çıkmak için bütün güçlerin bir araya getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Temmuzda düzenlenecek Ankara Zirvesi'nde, müttefiklerin daha fazla üretmesi gerektiği ve bunun için de daha iyi yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu konularının ele alınacağını aktaran Shekerinska, savunma sanayi ürünlerinin satış süreçlerinin "daha hızlı" hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Shekerinska, "Özellikle Ukrayna'da acil olan hava savunması gibi temel yeteneklere ilişkin rakamlara bakarsanız, Atlantik'in hem bu tarafında hem de diğer tarafında yeterli üretimimiz yok. Bu nedenle savunma üretimimizi hızla artırmamız gerektiğini söylemeye devam edeceğiz. Bu, acil bir mesele." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi yatırımları konusunda "Türkiye, İngiltere ve Norveç'i unutmayın"

Shekerinska, savunma sanayi alanında yapılan yatırımlar hakkında şunları kaydetti:

"ABD, Kanada ve Avrupalı müttefiklerin yaptığı yatırımlar - Avrupalı müttefiklerden bahsederken, dostum Levent'e (Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü) bakıyorum - Türkiye, İngiltere ve Norveç'i de unutmayın. Tüm bunlar, İttifakı ve İttifakın Avrupa ayağını güçlendirmek için yapılan çabaların bir parçasıdır. Gerektiğinde sonuç alabilmek için NATO'nun güçlü yanlarına ihtiyacımız var."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun büyük bölümü için toz taşınımı uyarısı
Konya'da yağış ekili alanlara zarar verdi
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı
İzmir Buca'da şantiyedeki çöpler yağmur sularıyla yola dağıldı
İstanbul'da hava sıcaklığı 23 dereceyi gördü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

NATO: Tüm analizler, savaş bittikten sonra Rusya'nın daha tehlikeli hale geleceğini gösteriyor

NATO: Tüm analizler, savaş bittikten sonra Rusya'nın daha tehlikeli hale geleceğini gösteriyor

62. Münih Güvenlik Konferansı, "daha Avrupalı bir NATO" mesajlarıyla sona erdi

AB: Rusya'dan gelen en büyük tehdit müzakerelerde savaşta elde ettiğinden fazlasını kazanmasıdır

NATO'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 66. Mekanize Piyade Tugayı hakkında paylaşım

NATO'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 66. Mekanize Piyade Tugayı hakkında paylaşım
COBRA II ihracat seferine Romanya'da devam edecek

COBRA II ihracat seferine Romanya'da devam edecek
Bayraktar TB3 SİHA'dan NATO tatbikatında gövde gösterisi

Bayraktar TB3 SİHA'dan NATO tatbikatında gövde gösterisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet