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Ekonomi

Moody's: Kovid-19 şoku, istihdam, gelir ve iş gücüne katılımda ABD'deki cinsiyet eşitsizliğini artırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik şokun, istihdam, gelir ve iş gücüne katılımda ABD'deki cinsiyet eşitsizliğini artırdığını bildirdi.

Dilara Zengin   | 09.03.2021
Moody's: Kovid-19 şoku, istihdam, gelir ve iş gücüne katılımda ABD'deki cinsiyet eşitsizliğini artırdı

Washington

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada, salgınla birlikte şiddetlenen cinsiyet eşitsizliklerinin azaltılmasının, ekonomik kazanımları destekleyeceği vurgulandı.

Salgının, ABD'de uzun süredir devam eden toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ekonomik sonuçlarını daha da kötüleştirdiğine işaret edilen açıklamada, cinsiyet eşitsizliklerini azaltmaya yönelik politikaların, kadınların istihdamını ve kazançlarını artıracağı aktarıldı.

Açıklamada, kadınların ekonomik katılımını artırmanın ABD'nin üretimini, tüketimini, hane halkı finansmanını ve mali gücünü destekleyeceği belirtilerek, "Kovid-19 şoku, istihdam, gelir ve iş gücüne katılımda ABD'deki cinsiyet eşitsizliğini artırdı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kovid-19 salgınından önce de ücretli izin ve çocuk bakım desteğinin olmamasının, kadınların iş gücüne katılımını kısıtladığına dikkat çekilen açıklamada, diğer gelişmiş ekonomilere kıyasla ABD'de ücretli izin ve erken dönem çocuk bakımına yönelik daha az politika olduğu, bu durumun, kadınların iş gücüne katılımının düşük olmasının nedenini kısmen açıkladığı kaydedildi.

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