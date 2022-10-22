Dolar
18.60
Euro
18.34
Altın
1,658.15
ETH/USDT
1,300.40
BTC/USDT
19,172.00
BIST 100
3,934.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Moody's İngiltere'nin kredi notu görünümünü negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin kredi notunu "Aa3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Dilara Zengin Okay   | 22.10.2022
Moody's İngiltere'nin kredi notu görünümünü negatife çevirdi

Washington

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, İngiltere'nin yerel para birimi ve döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunun "Aa3" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği bildirildi.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) not görünümünün de "durağan"dan "negatif"e çevrildiği belirtilen açıklamada, negatif görünümün zayıf büyüme beklentileri ve yüksek enflasyon karşısında artan politika belirsizliğinden kaynaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, ülkenin kredi notunun teyit edilmesinin ise İngiltere'nin zengin, rekabetçi ve çeşitli ekonomisi tarafından desteklenen ekonomik direncini yansıttığı kaydedildi.

Bu yılın başından bu yana ülke ekonomisinin büyümesinin yavaşladığına işaret edilen açıklamada, ekonominin gelecek çeyreklerde yavaşlamaya devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ekonomik görünümün yüksek enflasyon, zayıf dış talep ve artan borçlanma maliyeti nedeniyle kötüleştiği, tüketim, yatırım ve ekonomik faaliyeti baskıladığı aktarıldı.

BoE'nin kalıcı enflasyon riskine karşı orta vadede para politikasını önemli ölçüde sıkılaştırmasının beklendiği belirtilen açıklamada, daha sıkı para politikasının da ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturacağı kaydedildi.

Açıklamada, ülkede harcanabilir gelirin gelecek yıl önemli ölçüde düşeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

İngiltere ekonomisinin 2023-2024 yıllarında ortalama yüzde 0,3 büyüyeceğinin ve 2026'ya kadar yüzde 1,5'lik potansiyel seviyesine dönmeyeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, ülkede enflasyonun ise gelecek 6 ay içinde yüzde 11'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı
Amasra'daki maden ocağındaki patlamayla ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
Sağlık Bakanı Koca'dan Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı AKINCI operatörleri mezun oldu
Siirt'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Moody's İngiltere'nin kredi notu görünümünü negatife çevirdi

Moody's İngiltere'nin kredi notu görünümünü negatife çevirdi

İngiltere, siyasi istikrarsızlığın gölgesinde 1 yılda 3'üncü başbakanını bekliyor

İngiltere tarihinin "en kısa süre görevde kalan Başbakanı" Liz Truss oldu

İngiltere'de muhalefetten acil genel seçim çağrısı

İngiltere'de muhalefetten acil genel seçim çağrısı
Biden'dan, Truss'ın istifasının ardından "müttefikliğimiz değişmeyecek" mesajı

Biden'dan, Truss'ın istifasının ardından "müttefikliğimiz değişmeyecek" mesajı
Boris Johnson, Liz Truss'un yerini almak için başbakanlık yarışına katılabilir

Boris Johnson, Liz Truss'un yerini almak için başbakanlık yarışına katılabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet