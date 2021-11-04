Dolar
9.71
Euro
11.23
Altın
1,776.50
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,568.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Moody's gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 7,3 büyümesini bekliyor

Moody's'in Küresel Makro Görünüm Raporu'nda, geçen yıl yüzde 3,2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 5,8, 2022'de yüzde 4,4 ve 2023’te yüzde 3,2 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Bahattin Gönültaş   | 04.11.2021
Moody's gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 7,3 büyümesini bekliyor

Berlin

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 2021'de G20 ekonomilerinin yüzde 5,8, G20'deki gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 7,3 büyümesini öngörüyor.

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2022-23 başlıklı raporunun Kasım 2021 sayısını yayımladı.

Raporda, beklenenden daha zayıf olan ekonomik büyüme ivmesinin ve artan enflasyonun küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliği biraz azalttığı belirtildi.

Gelecek yıl Kovid-19 salgını, tedarik zinciri ve iş gücü darboğazına ilişkin belirsizliklerin azalmasının beklendiğine yer verilen raporda, bu azalışların küresel ekonominin 2023’e kadar istikrarlı bir büyüme aşamasına girmesine izin vereceği öngörüldü.

Raporda, geçen yıl yüzde 3,2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 5,8, 2022'de yüzde 4,4 ve 2023’te yüzde 3,2 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Moody’s raporunda, ABD, Kanada, Almanya, Japonya, İngiltere ve Çin ekonomileri için 2021 büyüme tahminleri hazirandan bu yana beklenenden daha zayıf veriler gelmesi nedeniyle aşağı yönlü revize edilirken, Türkiye, Güney Afrika, Rusya ve Suudi Arabistan için büyüme beklentileri ise yükseltildi.

Raporda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin ise 2021'de yüzde 4,9 ve 2022'de yüzde 4,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Gelişmekte olan ekonomilerin de bu yıl yüzde 7,3 büyümesinin öngörüldüğüne işaret edilen raporda, bu ülkelerin büyüme performansının 2022'de yüzde 4,8’e düşeceği aktarıldı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin ise 2021'de yüzde 9,2 büyümesinin beklendiği bildirildi. Moody's eylül ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 6 büyüyeceğini öngörmüştü.

Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 3,6'dan yüzde 4,8'e çıkarıldığına işaret edilen raporda, ülke ekonomisinin 2023’te yüzde 5 büyüyeceği tahmin edildi.

Raporda, "parasal ve kredi genişlemesi ile bol likidite desteğinin Türkiye’nin kredi kaynaklı ekonomik toparlanmasını desteklemeye devam ettiğine" yer verilerek, hükümetin kredi kaynaklı büyümeye öncelik vermeye devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Türkiye’de enflasyon oranının ise bu yıl yüzde 19 ve gelecek yıl da yüzde 16,4’e düşeceği tahmin edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Yiyit: 3. dozları vakti geldiğinde uygularsak Kovid'in hayatımızdaki yerini yavaş yavaş küçülteceğiz
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Kovid-19 ile mücadelede mRNA aşılı risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanmaya başlandı
Hamilelere enfeksiyon riskine karşı Kovid-19 aşısı yaptırmaları önerildi
Türkiye'de 29 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Moody's gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 7,3 büyümesini bekliyor

Moody's gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 7,3 büyümesini bekliyor

Engelli 750 öğretmenin kamuya ataması yapılacak

'Karaoğlan'ın vefatının üzerinden 15 yıl geçti

EBRD: Türkiye’nin salgın sonrasında uluslararası üretim merkezi olma potansiyeli var

EBRD: Türkiye’nin salgın sonrasında uluslararası üretim merkezi olma potansiyeli var
Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'deki oyun endüstrisi pazarı büyüyor

Türkiye'deki oyun endüstrisi pazarı büyüyor