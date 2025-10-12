Dolar
Ekonomi

Mobil ve sabit hatlardan 81,8 milyar dakika görüşüldü

Bakan Uraloğlu, mobil ve sabit hatlardan 81,8 milyar dakika görüşüldüğünü belirterek, "Türkiye, 493 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkelerine kıyasla, mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu." ifadesini kullandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Mobil ve sabit hatlardan 81,8 milyar dakika görüşüldü

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı ikinci çeyrek verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının, haziran sonu itibarıyla 405 olduğunu bildiren Uraloğlu, "Bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 751'dir. Bu işletmeciler yetkilendirme sayısı bakımından internet servis sağlayıcılığı hizmeti, altyapı işletmeciliği hizmeti ve sabit telefon hizmeti şeklinde sıralanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mobil trafik yüzde 8,8, sabit trafik yüzde 5,8 arttı

Uraloğlu, 2025 yılının ikinci çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,8 milyon, mobil abone sayısının ise yaklaşık 96,5 milyon olduğuna işaret ederek, mobil abonelerin yaklaşık yüzde 81,4'ünün bireysel, yüzde 18,6'sının ise kurumsal abonelerden oluştuğunu aktardı. Konuşma sürelerine de değinen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"2025 yılının ikinci çeyreğinde, mobil ve sabit hatlardan 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi. Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor. Bir önceki üç aylık döneme göre, mobil trafik yüzde 8,8, sabit trafik yüzde 5,8 oranında arttı. Trafiğin yüzde 95,8'ini, mobilden mobile giden trafik oluşturdu. Türkiye, 493 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu."

Fiber uzunluk yüzde 10,6 yükseldi

Uraloğlu, 2025 yılı ikinci çeyreği itibarıyla genişbant internet abone sayısının 20,7 milyonunun sabit abone, 76,6 milyonunun mobil abone olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Toplam 97,4 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık. İnternet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarken, en yüksek artış yüzde 36,6’lık bir oranla 'Kablosuz Telsiz İnternet (Sabit)' abone sayısında, onu takiben de yüzde 24'lük bir oranla 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında gerçekleşti. Fiber altyapı açısından ise geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 577 bin kilometre olan fiber uzunluğu, 2025 yılı ikinci çeyreğinde yaklaşık 637 bin kilometre olmuş ve yüzde 10,6 oranında artış gerçekleşmiştir."

