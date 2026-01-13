Bazı illerde okullar yarın tatil edildi
Bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Ankara
Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildi.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezi, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Eğitime ara verilen günlerde, malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Tunceli
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "14 Ocak Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversite hariç eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelinde de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Ordu
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde dün başlayan kar yağışının devam ettiği, don riski ve buzlanma olduğu belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ile Perşembe ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.
Ayrıca eğitime ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı vurgulandı.
Giresun
Valilikten yapılan açıklamada, kar nedeniyle Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.
Giresun merkez ile Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerine bağlı köylerdeki okullarda da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.
Gümüşhane
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde kar yağışının aralıklarla gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.
Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı aktarılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde yarın eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği kaydedildi.
Erzincan
Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yarın kent genelinde etkili olması beklenen yoğun buzlanma ve don olayı nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Artvin
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının ardından bazı köylere ulaşımda aksaklıklar yaşandığı belirtildi.
Yolların kapanması ve buzlanma riskinin devam ettiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin yarın eğitim öğretime katılamayacağı ifade edildi.
Açıklamada, ilçedeki diğer öğrenciler için eğitim faaliyetlerinin normal şekilde sürdürüleceği kaydedildi.
Kastamonu
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Şenpazar, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde yarın taşımalı eğitim yapılamayacağı kaydedildi.
Küre ve Doğanyurt ilçelerinde ise yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.