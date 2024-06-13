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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 146,2 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 504 milyon dolar artarak 146 milyar 152 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Mahmut Çil  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 146,2 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 447 milyon dolar artışla 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mayıs'ta 83 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 56 milyon dolar yükselişle 59 milyar 740 milyon dolardan, 59 milyar 796 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 504 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolardan, 146 milyar 152 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
01.03.202450.40880.511130.919
08.03.202452.74877.785130.533
15.03.202453.00674.891127.897
22.03.202453.16370.681123.844
29.03.202454.37868.748123.126
05.04.202456.67870.193126.871
09.04.202458.44670.000128.446
19.04.202459.27367.011126.284
26.04.202459.11364.967124.080
03.05.202457.70769.148126.855
10.05.202460.19974.203134.402
17.05.202460.57678.549139.125
24.05.202459.47682.765142.242
31.05.202459.74083.909143.648
07.06.202459.79686.356146.152
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