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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Murat Aslan   | 21.04.2022
Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu

İstanbul

Buna göre, 15 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 319 milyon dolar artışla 69 milyar 37 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Nisan'da 67 milyar 718 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 65 milyon dolar artarak 42 milyar 195 milyon dolardan 43 milyar 260 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 384 milyon dolar artarak 109 milyar 913 milyon dolardan 112 milyar 297 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
28.05.202143.88448.72192.605
25.06.202140.91859.240100.158
30.07.202141.59264.128105.721
27.08.202140.30877.956118.265
24.09.202139.20582.840122.044
28.10.202139.67984.105123.463
26.11.202139.12287.024126.146
31.12.202138.48972.564111.052
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200​​​​​​​113.144
25.03.202242.39965.638108.037
01.04.202242.10466.857108.961
08.04.202242.19567.718109.913
15.04.202243.26069.037112.297
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