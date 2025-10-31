Dolar
42.08
Euro
48.68
Altın
4,025.90
ETH/USDT
3,830.90
BTC/USDT
109,512.00
BIST 100
10,846.78
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da "Türkiye - İsviçre Ekonomi Forumu"nun açılışında konuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Ekonomi Zirvesi"nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 yükselişle 10.854,85 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 değer kaybederek 10.837,30 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,55 puan ve yüzde 0,16 artışla 10.854,85 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,21 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,16 ile taş toprak, en fazla gerileyen ise yüzde 0,38 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılki faiz indirimlerini tamamlamış olabileceğine yönelik beklentiler ile bazı önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları sonrası negatif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve dış ticaret dengesi, yurt dışında Avro Bölgesinde enflasyon ve Almanya'da perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

