Ekonomi

TCMB, Papara'nın faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
TCMB, Papara'nın faaliyet iznini iptal etti

İstanbul

TCMB'nin "Papara Elektronik Para AŞ'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Kararı" Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, TCMB, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

