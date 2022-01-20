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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 109,5 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Ocak haftasında 104 milyon dolar artarak 109 milyar 549 milyon dolara yükseldi.

Muhammed Said Tanıl   | 20.01.2022
Merkez Bankası rezervleri 109,5 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 14 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 287 milyon dolar azalışla 70 milyar 702 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 07 Ocak'ta 70 milyar 989 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 391 milyon dolar artarak 38 milyar 456 milyon dolardan 38 milyar 847 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 104 milyon dolar artarak 109 milyar 445 milyon dolardan 109 milyar 549 milyon dolara yükseldi.

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