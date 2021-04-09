Euro
9.69
Dolar
8.15
BIST 100
1,411.27
Altın
1,745.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dolayısıyla Nevşehir'de basın toplantısı düzenleniyor
logo
Ekonomi

Merkez Bankası Nisan ayı Beklenti Anketi yayımlandı

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,47'den 11,26'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,18'den 9,55'e yükseldi.

Yunus Türk   | 09.04.2021
Merkez Bankası Nisan ayı Beklenti Anketi yayımlandı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 13,12 oldu.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 1,12 olan Nisan ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,51'e yükseldi.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 13,12 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,47'den 11,26'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,18'den 9,55'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,95'ten 8,57'ye yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,78 oldu.

Bir önceki anket döneminde 25,1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,8 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 22,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 19

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e inerken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,2 oldu.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 17,53'ten 19'a yükseldi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise yüzde 19 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgını nedeniyle Gazze’deki hastanelerin yükü giderek artıyor
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye çıktı
Dünya genelinde 710 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Tokyo genelinde Kovid-19'a karşı 'yarı OHAL' tedbirleri uygulanacak

Benzer haberler

Merkez Bankası Nisan ayı Beklenti Anketi yayımlandı

Merkez Bankası Nisan ayı Beklenti Anketi yayımlandı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 741 milyar oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 741 milyar oldu
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı