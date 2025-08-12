Dolar
Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 11.041,82 puandan başladı.

Mahmut Çil  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Borsa güne yatay başladı

İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 11.038,32 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,50 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.041,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,72 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,99 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonist risklerin devam edeceğine dair endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonuca dair belirsizliklerin devam etmesiyle karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Öte yandan, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında ise 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

