Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,89 değer kazanarak 11.220,22 puandan kapattı.

Tunahan Kükürt  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 208,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 162,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,46, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,29 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 0,64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin ardından pozitif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi de genele yayılan alımlarla günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 46,7'ye geriledi.

Yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde artış beklentilerinin aksine 32 bin kişilik azalış kaydetti.

Analistler, özel sektör istihdamındaki beklenmedik düşüşün iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dair yeni kanıt sunduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerin korunduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da tüketici güven endeksinin, Avro bölgesinde işsizlik oranı ve ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyeleri direnç, 11.100 ve 11.000 puan ise destek konumunda bulunuyor.

