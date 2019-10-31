Merkez Bankası enflasyon tahminini revize etti
TCMB Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye gerileyeceği tahmin edilmektedir." dedi.
İstanbul
TCMB Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye gerileyeceği tahmin edilmektedir." açıklamasında bulundu.
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