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TCMB Başkanı Murat Uysal'ın sunumuyla "Enflasyon Raporu 2019-IV" ün yayımlandığı bilgilendirme toplantısı düzenleniyor TBMM Başkanı Şentop ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"na katılıyor
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Ekonomi

Merkez Bankası enflasyon tahminini revize etti

TCMB Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye gerileyeceği tahmin edilmektedir." dedi.

Murat Birinci   | 31.10.2019
Merkez Bankası enflasyon tahminini revize etti

İstanbul

TCMB Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye gerileyeceği tahmin edilmektedir." açıklamasında bulundu.

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