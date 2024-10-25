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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da gerçekleştirdiği "Türkiye’de Enflasyon Görünümü” başlıklı sunumunda, "Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor." dedi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor

İstanbul

Karahan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Washington'da yapılan yıllık toplantıları kapsamında, "Türkiye'de Enflasyon Görünümü" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

"Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor. Temel enflasyon trendi gerilemeye devam ediyor." diyen Karahan, hizmet enflasyonu ve yönetilen fiyatların dezenflasyonun hızını sınırladığını aktardı.

Karahan, geriye dönük endeksleme kapsamındaki kalemlerin hizmet enflasyonunu artırdığını söyledi.

Öncü göstergelerin kira enflasyonunda aşağı yönlü bir trend olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Karahan, şirketlerin fiyatlama davranışlarının iyileşmeye devam ettiğini belirtti.

Fiyat değişimlerinin görülme olasılığının azaldığını bildiren Karahan, reel sektörün enflasyona ilişkin beklentilerinin iyileşmeye devam ettiğini vurguladı.

Karahan, ekonomik aktivitenin yavaşladığını aktardı.

İç talebin yavaşlamayı sürdürdüğüne işaret eden Karahan, 12 aylık enflasyon beklentilerinin gerilemeye devam ettiğini kaydetti.

Karahan, Türk lirası mevduatın payının artmayı sürdürdüğünü dile getirerek, Türk lirasına geçişin yüksek olmasıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında düşüşün devam ettiğini kaydetti.

Kredi faizlerindeki düşüşün enflasyon beklentilerinde iyileşmeye işaret ettiğini vurgulayan Karahan, döviz rezervlerinde hızlı bir artış gerçekleştiğini belirtti.

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