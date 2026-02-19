Dolar
Türk Kızılayının 21. İyilik Gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanıyor
logo
Dünya, Ramazan 2026

ABD'nin Washington eyaleti, ramazan ayını resmen tanıdı

ABD'de Ramazan ve Kurban bayramlarını Müslümanlar için resmi tatil kabul eden ilk eyalet Washington'da ramazan ayı da resmen tanındı.

Nuri Aydın  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
ABD'nin Washington eyaleti, ramazan ayını resmen tanıdı Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

İstanbul

Washington Valisi Bob Ferguson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya dair paylaşım yaptı.

Eyalette yaşayan Müslümanların toplumsal yapının ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan Vali Ferguson, Müslümanların eğitim, sağlık, ekonomi, teknoloji, sanat ve sivil toplum alanlarında da önemli katkılar sunduklarını belirtti.

Ramazan ayının dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından oruç, ibadet, bağış ve dayanışma faaliyetleriyle idrak edilen kutsal bir dönem olduğuna dikkati çeken Ferguson, bu uygulamaların cömertlik, öz disiplin, şükran ve toplumsal sorumluluk gibi değerleri pekiştirdiğini vurguladı.

Washington'ın Ramazan ve Kurban bayramlarını resmi tatil olarak tanıyan ilk eyalet olduğunu hatırlatan Ferguson, "Ramazan ayına oruç ve dua ile başlayan binlerce Müslüman Washingtonlıya mübarek olsun. Washington eyaleti, Müslüman topluluklarımızı desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Ferguson, "Ben Bob Ferguson, Washington Eyaleti Valisi, ayın görülmesiyle belirlenen ve ay takvimine göre bu kutsal ayın kutlandığı 18 Şubat-19 Mart 2026 tarihlerini ramazan olarak ilan ediyorum." açıklamasında bulundu.

