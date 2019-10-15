Euro
6.49
Dolar
5.88
BIST 100
95,011.71
Altın
1,491.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya alan Busenaz Sürmeneli Ceylanpınar’ın karşısındaki Rasulayn’dan yayındayız
logo
Ekonomi

Meme kanserine farkındalık için 'pembe' elektrik faturası

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla 3 milyon abonesine pembe renkte dizayn ettiği fatura gönderdi.

Sinan Balcıkoca   | 15.10.2019
Meme kanserine farkındalık için 'pembe' elektrik faturası Fotoğraf: Ali Atmaca \ AA

Bursa

Limak Enerji bünyesindeki Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), meme kanserine dikkati çekmek için pembe renkte dizayn ettiği faturaları abonelerine ulaştırdı.

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında bu hastalığa dikkati çekmeyi amaçlayan şirket yetkilileri, faturalarını pembe renkte tasarlayıp abonelerine gönderdi. 

Bu ay 3 milyon müşterisine faturaların alt kısmında "Meme kanserinden korkma! Kendi kendine muayeneyle erken tanı hayat kurtarır." mesajını da ileten şirket, bu konuda 5 milyon kişiyi bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Faturaların üzerinde iletilen sosyal mesajların yanı sıra her yıl kadın çalışanları için meme kanserine yönelik bir bilgilendirme semineri gerçekleştiren şirket, bu yıl da meme kanserinde erken teşhiste önemli olan kendi kendine muayeneyi anlatarak çalışanları uyaracak. 360 derece bilinçlendirme kampanyası planlayan firmanın müşteri işlem yetkilileri ise pembe kurdele takacak.

Şirket, bugün ve yarın web sitesi ile sosyal medya hesapları gibi dijital mecralarda logosunu pembe renkte tasarlayarak, tüm platformlarda meme kanserine dikkati çekecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı

Benzer haberler

Meme kanserine farkındalık için 'pembe' elektrik faturası

Meme kanserine farkındalık için 'pembe' elektrik faturası

Bursa kestanesinde erken hasat

Traktörler 'Makrobat'la eğimli arazide güvende

Marmarabirlik'te 42 bin 500 ton ürün alımı planlandı

Marmarabirlik'te 42 bin 500 ton ürün alımı planlandı
Galata ve Beyazıt kuleleri pembeye bürünecek

Galata ve Beyazıt kuleleri pembeye bürünecek
Otomotiv ihracatında aslan payı Bursa'nın

Otomotiv ihracatında aslan payı Bursa'nın