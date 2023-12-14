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Ekonomi

MASAK'tan "dijital para hesaplarının kısıtlandığı" SMS'lerine ilişkin uyarı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), cep telefonlarına gönderilen "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı" yönündeki kısa mesajlara (SMS) itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Mert Davut  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
MASAK'tan "dijital para hesaplarının kısıtlandığı" SMS'lerine ilişkin uyarı

Ankara

MASAK'tan yapılan açıklamada, son günlerde Başkanlığa gelen bildirimlerde, bazı cep telefonlarına gönderilen SMS'lerde "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı" ifadesine yer verildiği bildirildi.

Bu SMS'lerle vatandaşların telefonlarına uygulama indirmelerinin sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Ya da sözde kısıtlamayı kaldırmalarını sağlamak için yönlendirdikleri belirli internet adreslerine kimlik bilgilerini girmelerini sağlayarak, bu bilgileri ele geçirmeye çalıştıkları görülmektedir. Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından, vatandaşlarımızın bu tür mesajlara itibar etmemeleri, bu mesajlardaki bağlantılara tıklamamaları, cep telefonlarına bu bağlantılardan herhangi bir uygulama indirmemeleri ve bu mesajlardaki bağlantıların yönlendirdiği internet sitelerine kimlik bilgilerini girmemeleri büyük önem taşımaktadır." denildi.

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