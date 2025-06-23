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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD'nin ardından İngiltere de Katar'daki vatandaşlarına uyarıda bulundu

ABD'nin ardından İngiltere de İran'ın Amerikan üslerine yönelik olası misilleme saldırısı ihtimali nedeniyle Katar'daki vatandaşlarına bulundukları yerlerden ayrılmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Zuhal Demirci  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
ABD'nin ardından İngiltere de Katar'daki vatandaşlarına uyarıda bulundu

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanlığının yayımladığı seyahat uyarısında, "ABD'nin Katar'daki ABD vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısının ardından ihtiyatlı olmak adına Katar'daki İngiliz vatandaşlarının bir sonraki duyuruya kadar yerlerinde kalmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Katar'daki ABD Büyükelçiliğinin internet sitesinde yayımlanan güvenlik duyurusunda da "Tedbiren, ikinci bir duyuruya kadar Amerikan vatandaşlarının bulundukları yerde kalmaları tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü, Orta Doğu'daki en büyük Amerikan askeri üslerinden biri olarak biliniyor. Bölgede yaşanan gelişmeler ve artan gerilimler üzerine ABD'nin böyle bir önlem alması dikkati çekmişti.

⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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