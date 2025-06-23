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İran Katar'da ABD üssüne saldırı düzenledi.
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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran Genelkurmay Başkanı: ABD'nin saldırısına orantılı şekilde yanıt vereceğiz

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, ABD'nin saldırısına orantılı bir şekilde yanıt vereceklerini belirtti.

Haydar Şahin  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
İran Genelkurmay Başkanı: ABD'nin saldırısına orantılı şekilde yanıt vereceğiz

Ankara

İran devlet televizyonu, Genelkurmay Başkanı Musevi'nin ABD'nin saldırılarına ilişkin video mesajını yayımladı.

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Musevi, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm uluslararası yasaları çiğneyerek İran'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve ülkedeki üç noktaya saldırarak zarar verdiğini söyledi.

Zararın boyutunun önemi olmaksızın bu saldırıya karşılık verileceğini söyleyen Musevi, "Trump'ın bu eylemi, çaresizlikten ve vekil gücü İsrail'i, özellikle (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yu kurtarmak için yapıldı. Netanyahu'da zayıflık ve başarısızlık işaretleri görünce ona suni teneffüs yapmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.

Musevi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını değerlendirerek, "Bu çok büyük bir hataydı ve sonuçları konusunda birçok kez uyarıda bulunmuştuk. Netanyahu'yu çaresizliğe düşene kadar cezalandırmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda ABD'nin saldırısına orantılı bir şekilde yanıt vereceğiz." diye konuştu.

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