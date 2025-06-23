Katar’ın yanı sıra Irak, Kuveyt ve Bahreyn de hava sahasını kapattı
İran’ın Katar’daki ABD üssüne saldırı düzenlemesinin ardından Kuveyt, Bahreyn ve Irak hava sahasını kapattı.
Bağdat
Irak resmi ajansı INA'da yayımlanan habere göre, ülkenin güney bölgesi dahil tüm hava sahası uçuşlara kapatıldı.
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Irak’ın güneyinde yer alan Basra kentindeki Uluslararası Basra Havalimanı hava sahası kapatılmasına rağmen gün içinde belirli aralıklarla uçuşlara açıktı.
Kuveyt resmi ajansı KUNA, ülkedeki hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak kapatıldığını belirtti.
Kararın, bölgesel gelişmeler ışığında en yüksek düzeyde güvenliği sağlamak amacıyla alındığı kaydedildi.
Bahreyn resmi haber ajansı BNA da hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre Mısır Hava Yolları, Körfez bölgesine uçuşlarını iptal etti.
Katar hava sahası daha önce uçuşlara kapatılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.