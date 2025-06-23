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İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız. İran Katar'da ABD üssüne saldırı düzenledi.
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Dünya

Katar’ın yanı sıra Irak, Kuveyt ve Bahreyn de hava sahasını kapattı

İran’ın Katar’daki ABD üssüne saldırı düzenlemesinin ardından Kuveyt, Bahreyn ve Irak hava sahasını kapattı.

Haydar Karaalp  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Katar’ın yanı sıra Irak, Kuveyt ve Bahreyn de hava sahasını kapattı

Bağdat

Irak resmi ajansı INA'da yayımlanan habere göre, ülkenin güney bölgesi dahil tüm hava sahası uçuşlara kapatıldı.

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Irak’ın güneyinde yer alan Basra kentindeki Uluslararası Basra Havalimanı hava sahası kapatılmasına rağmen gün içinde belirli aralıklarla uçuşlara açıktı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA, ülkedeki hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak kapatıldığını belirtti.

Kararın, bölgesel gelişmeler ışığında en yüksek düzeyde güvenliği sağlamak amacıyla alındığı kaydedildi.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA da hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre Mısır Hava Yolları, Körfez bölgesine uçuşlarını iptal etti.

Katar hava sahası daha önce uçuşlara kapatılmıştı.​​​​​​​

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