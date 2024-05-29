Dolar
32.23
Euro
34.92
Altın
2,345.57
ETH/USDT
3,792.60
BTC/USDT
67,781.00
BIST 100
10,573.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cenevre’de bu yıl 77'ncisi düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi Uluslararası Konferansı'nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan: Malatya kayısısı henüz hasat edilmedi ve raflara girmedi

Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli Malatya kayısısı, temmuz ayının ilk haftasında yurt içi ve dışında satışa sunulacak.

Orhan Yoldaş  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan: Malatya kayısısı henüz hasat edilmedi ve raflara girmedi Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan kentin ekonomisi için kayısının çok önemli olduğunu söyledi.

Kentten dünyanın dört bir yanına kayısı ihracatı yapıldığına dikkati çeken Özcan, "Kayısı Malatya'ya yıllık 500 milyon doların üzerinde gelir sağlıyor. Kayısı AB Coğrafi İşaret Belgesi almış prestij ürünü. Depremden bu yana Malatya tarımsal üretime devam ediyor. Depremden sonra ciddi anlamda iş gücü kaybı yaşadık, göç verdik. Buna rağmen biz 2023 yılı Şubat ayında bile 5 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirdik." diye konuştu.

Özcan, ülkenin birçok bölgesinde kayısı yetiştirildiğine işaret ederek, "Bildiğiniz gibi bu bölgelerdeki ürünün şeker oranı çok düşük ve sıkmalık diye tabir ettiğimiz meyve suyu fabrikalarının iştah kabarttığı ürünler. Malatya kayısısı gerek yaş gerek kurutulmuş haliyle dünyada kendini ispat ederek, tüketici kitlelerinin de sabırsızlıkla beklediği bir ürün. Mevsimsel değişiklikler ve iklim değişikliği nedeniyle hasatta gecikme veya erken hasat olabiliyor. Malatya kayısısı henüz hasat edilmedi ve raflara girmedi. Bugün raflarda tüketilen ve 'Malatya kayısısı' diye sunulan ürünün Malatya kayısısıyla bir alakası yok." dedi.

Kayısı hasadına sayılı günler kaldığını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Mahsulün vatandaşın damak tadıyla buluşmasına, yaş kayısı ihracatının başlamasına çok az bir süre kaldı. 1 Temmuz itibarıyla hem yaş kayısı ihracatımız başlayacak hem de ülke sınırları içinde Malatya kayısısını tatmak ve yemek için sabırsızlıkla bekleyen tüketici kitlelerimize ulaşacağız. Her yıl birkaç gün farklılık gösterse de haziranın son haftası ile temmuzun ilk haftası Malatya kayısısı tezgahta yerini alıyor. Henüz tüketiciye ulaşabileceğimiz bir hasada başlayamadık. Geçtiğimiz günlerde erkenci kayısı dediğimiz ürünleri hasat ettik. Tüketicinin alışkın olduğu, tadına aşina olduğu kayısının hasadına henüz başlamadık."

Hasada davet

Kayısı hasadında ciddi anlamda iş gücüne ihtiyaçları olduğunu söyleyen Özcan, "Depremden sonra ciddi bir insan iş gücü kaybı yaşadık, şimdi bunu toparlamaya çalışıyoruz. Malatya'da herkesi misafir edebiliriz, hasat döneminde herkesi Malatya'ya bekliyoruz. Hem iş ortaklığı yapıp beraber hasat yapacağız hem de hasat yaparken bize yardımcı olan arkadaşları misafir edeceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
SGK, şehit yakınlarından sağlıkta katılım payı ve ilave ücret alındığı iddialarını yalanladı
TBMM Genel Kurulunda İsrail'in Refah saldırısını kınayan tezkere kabul edildi
Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi için sağanak uyarısı
Nevşehir'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan esnaf yaralandı

Benzer haberler

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan: Malatya kayısısı henüz hasat edilmedi ve raflara girmedi

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan: Malatya kayısısı henüz hasat edilmedi ve raflara girmedi

Depremden etkilenen Malatya'da çarşı projesiyle iş yeri ve konutlar inşa ediliyor

Malatya'da tescilli "dalbastı" kirazında bu sezon 800 ton rekolte bekleniyor

Belediye Başkanı down sendromlu küs iki arkadaşı barıştırdı

Belediye Başkanı down sendromlu küs iki arkadaşı barıştırdı
Depremzede çocuklar Datça'da ağırlanıyor

Depremzede çocuklar Datça'da ağırlanıyor
Kayısı çekirdeği kabuğundan biyoplastik üretildi

Kayısı çekirdeği kabuğundan biyoplastik üretildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet