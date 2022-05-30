Dolar
16.39
Euro
17.66
Altın
1,857.99
ETH/USDT
1,901.60
BTC/USDT
30,497.00
BIST 100
2,534.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Macaristan Başbakanı Orban: AB Komisyonu'nun sorumsuz davranışı nedeniyle zor bir durumdayız

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi hakkında bir anlaşma olmadığını, AB Komisyonu'nun sorumsuz davranışı nedeniyle zor durumda kaldıklarını söyledi.

Ata Ufuk Şeker   | 30.05.2022
Macaristan Başbakanı Orban: AB Komisyonu'nun sorumsuz davranışı nedeniyle zor bir durumdayız Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Orban, Brüksel'de gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi konusunda üye ülkeler arasında bir uzlaşı sağlanmadığına işaret eden Orban, "AB Komisyonu'nun sorumsuz davranışı nedeniyle zor bir durumdayız." dedi.

Orban, Komisyonun enerji konusunda bir yaptırım teklifi hazırlamadan önce üye ülkelerle görüşmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu noktada bir anlaşma yok" diyen Orban, AB Komisyonu'nun Rusya'ya petrol ambargosu teklifini bir anda ortaya attığını anlattı.

Orban, "Enerji çocuk oyuncağı değil, ciddi bir konu." ifadesini kullandı.

Enerji güvenliği konusundaki sorunlara çözüm getirilmesi halinde 6'ncı yaptırım paketine destek verebileceklerini belirten Orban, boru hatlarından taşınan petrolün yaptırım paketi dışına çıkarılmasının kötü bir çözüm olmadığını söyledi.

Orban, petrol boru hattında bir sorun olması halinde Rus petrolünü deniz yoluyla alabilmek için garantiler istediklerini de sözlerine ekledi.

AB Komisyonu, ay başında üye ülkelere Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi taslağını göndermişti.

Pakette, Rusya-Ukrayna savaşında yer alan yüksek rütbeli subaylar ve bazı kişilerin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank ve diğer 2 bankanın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rus devletine ait 3 kanala yayın yasağı uygulanması, Rusya'nın danışmanlık hizmetlerine erişiminin kesilmesi, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.

AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yapmıştı.

Rusya'dan boru hatları ile petrol alan, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya petrol ithalatında ek süre tanımıştı. Söz konusu tavizlere rağmen Macaristan hala ikna edilemedi.

En son paketin Rusya'dan tankerlerle petrol alımını kapsaması, boru hatlarının yaptırım dışında tutulması teklifi de Macaristan'ı ikna etmeye yeterli olmadı.

AB liderleri zirvede, oy birliği gereken bu konuda uzlaşı sağlamaya çalışacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğunun kalkmasına ilişkin genelge yayımlandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 4 bin 733'e çıktı
Türkiye'nin ilk karantina hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları kapatıldı
Hastaneler hariç maske zorunluluğu kalktı
Türkiye'de 966 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Macaristan Başbakanı Orban: AB Komisyonu'nun sorumsuz davranışı nedeniyle zor bir durumdayız

Macaristan Başbakanı Orban: AB Komisyonu'nun sorumsuz davranışı nedeniyle zor bir durumdayız

Scholz: Avrupa'nın şimdiye kadar bir arada durmayı başarması, iyi bir işaret

Ukraynalı askerlerin aileleri, Rusya'yı "Cenevre Sözleşmesi'ne uymaya" çağırdı

AB Liderler Zirvesi'nde Rusya protestosu

AB Liderler Zirvesi'nde Rusya protestosu
Lordlar Kamarası Üyesi Dubs: Göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı utanç verici bir politika

Lordlar Kamarası Üyesi Dubs: Göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı utanç verici bir politika
Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna’nın Herson şehrinden Rusya’ya tahıl 'ihracatı' başlatıldı

Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna’nın Herson şehrinden Rusya’ya tahıl 'ihracatı' başlatıldı