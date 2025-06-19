Dolar
39.56
Euro
45.55
Altın
3,369.58
ETH/USDT
2,521.90
BTC/USDT
104,710.00
BIST 100
9,187.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor.
logo
Dünya

AB'den "Türkiye'yi güvenlik aktörü olarak görüyoruz" mesajı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye'yi güvenlik alanında bir aktör olarak gördüklerini belirterek İstanbul'un son dönemde bir arabuluculuk merkezi olarak öne çıkmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
AB'den "Türkiye'yi güvenlik aktörü olarak görüyoruz" mesajı

Brüksel

Kallas, AB Komisyonunda Türkiye'nin aday ülke olarak Birliğin yeni finansman aracı Avrupa Güvenlik Eylemi'nin (SAFE) bir parçası olmasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

"AB'de güvenlik ve savunma konusunda aldığımız kararlar masaya çok fazla yeni para getiriyor." diyen Kallas, "Bu üye ülkelere kredi alma veya ortak tedarik, ortak projeler yapmak için kredi alma kaldıracı sağlıyor. Aslında bunun anlamı hem parayı almak hem de Türkiye gibi ortaklarımızla işbirliği yapmak." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kallas, Avrupa ülkelerinin savunma satın alımlarını yüzde 60 ABD'den yaptığını belirterek "Bu da Ukrayna savaşında gördüğümüz gibi kendi savunma sanayimizi güçlü hale getirmemiz gerektiği anlamına geliyor. (SAFE doğrultusunda) Birlikte tedarik yapabileceğimiz yerler var, Türkiye gibi ortak ülkelerle Avrupa savunma sanayisi için tasarlanmış araçlar var." diye konuştu.

"Şimdi Türkiye, aday ülke olarak, Avrupa ülkeleriyle ortak projeler için SAFE kredilerine erişime de sahip." diyen Kallas, "Türkiye'yi kesinlikle güvenlik alanında bir aktör olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'un diplomatik çabalardaki yeri

Kallas, İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan duruma da değinerek "Elbette, Orta Doğu'daki bu savaş son derece endişe verici. Birçok unsur var. Nükleer tesislere saldırılar endişe yaratıyor." dedi.

İran'la ilgili olarak diplomatik çözümden yana olduklarını vurgulayan Kallas, İran'a yaptırımların tekrar gündeme gelmesinin gündemde olduğunu, başka yollar bulunması için de çabalarının sürdüğünü ifade etti.

Kallas, "Türkiye'nin rolüne gelince, İstanbul birçok toplantının yapıldığı yer oldu. Bu yüzden herkes bu arabuluculuk için minnettar." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış görülmeyecek
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği
Orman yangınlarında sınır ötesi işbirliği konulu konferans İstanbul'da başladı
ORSAM raporu, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın bölgesel etkilerini ortaya koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Benzer haberler

AB'den "Türkiye'yi güvenlik aktörü olarak görüyoruz" mesajı

AB'den "Türkiye'yi güvenlik aktörü olarak görüyoruz" mesajı

Avrupa Adalet Divanından Google aleyhine görüş

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda yükseldi

AB yetkilisi, Tahran’daki vatandaşlarının tahliyesi sürecinde Türkiye’den destek aldıklarını bildirdi

AB yetkilisi, Tahran’daki vatandaşlarının tahliyesi sürecinde Türkiye’den destek aldıklarını bildirdi
AB'nin vize kuralı değişikliği İsrail vatandaşlarını hedef alabilir

AB'nin vize kuralı değişikliği İsrail vatandaşlarını hedef alabilir
AB, sınırda karbon vergisini basitleştirecek

AB, sınırda karbon vergisini basitleştirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet