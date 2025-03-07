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Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer, Avrupa, Kanada ve Türkiye'den liderlerle Ukrayna'yı görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Birliği'nin (AB) düzenlediği Fikirdaş Ülke Liderleri Çevrim İçi Toplantısı kapsamında, Avrupa, Kanada ve Türkiye'den liderlerle Ukrayna konusunu ele aldı.

Zuhal Demirci  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
İngiltere Başbakanı Starmer, Avrupa, Kanada ve Türkiye'den liderlerle Ukrayna'yı görüştü

Londra

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün açıklamasına göre, Starmer, bu sabah AB'nin düzenlediği Fikirdaş Ülke Liderleri Çevrim İçi Toplantısı kapsamında AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada, Türkiye, Norveç ve İzlanda liderleriyle görüştü.

Starmer, dün Brüksel'de düzenlenen olağanüstü AB Liderleri Zirvesi kapsamında Birliğin kaydettiği ilerlemeyi takdir ettiğini ve bunun tarihi adım ve Avrupa'nın sorumluluk üstlenmeye devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Başbakan Starmer, Rusya'ya karşı Avrupa'nın "AB, ortakları ve ortak savunma sanayi tabanıyla" daha yakın işbirliği içinde olmasının "hayati önem taşıdığını" vurguladı.

ABD, İngiltere, Fransa ve Ukrayna arasındaki yoğun diplomasiye dair güncel gelişmeleri de paylaşan Starmer, gelecek hafta Suudi Arabistan'da barış görüşmelerinin yapılma ihtimalini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Gönüllüler Koalisyonu da ele alındı

Görüşmede liderler, Ukrayna'ya destek bağlamında gündeme gelen "Gönüllüler Koalisyonu"nu da ele alarak, gelecek salı günü Paris'te yapılacak savunma konulu toplantıyı değerlendirdi.

Liderler, bu toplantının, planlamayı ileriye taşımak adına önemli bir an olacağı konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

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