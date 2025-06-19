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Dünya

AA ekibi, İsrail’in saldırısında hedef alınan Tahran’daki devlet televizyonu binasını görüntüledi

İsrail’in başkent Tahran’a düzenlediği hava saldırılarında hedef alınan noktalardan biri de İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (IRIB) yerleşkesinde bulunan ve kamuoyunda “Cam Bina” olarak bilinen yapı oldu.

Ahmet Dursun  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
AA ekibi, İsrail’in saldırısında hedef alınan Tahran’daki devlet televizyonu binasını görüntüledi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami - AA

Tahran

İsrail’in, İran’ın başkenti Tahran’da hedef aldığı İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yerleşkesinde bulunan ve "Cam Bina" adıyla anılan binadaki hasarı Anadolu Ajansı (AA) görüntüledi.

İsrail’in Tahran’a düzenlediği hava saldırılarında hedef alınan noktalardan biri de İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (IRIB) yerleşkesinde bulunan ve kamuoyunda “Cam Bina” olarak bilinen yapı oldu.

İsrail, 16 Haziran’da İran’da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini bildirmesinin ve Tahran’daki 3. Bölge’ye tahliye duyurusu yayımlamasının ardından IRIB binasını vurdu.

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IRIB yerleşkesindeki "Cam Bina" adıyla anılan meşhur yapı, savaş uçaklarından atılan 4 füzeyle vuruldu.

19.06.2025


AA ekibi, saldırı sonrası binada oluşan büyük çaplı hasarı yerinde görüntüledi.

Saldırıda binanın cam cephelerinin büyük bir bölümü tamamen kırılırken, ofis katlarında ise ağır yangın izleri dikkati çekti.

Ofislerin çoğu tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, elektronik ekipmanlar, yayın cihazları ve arşiv odalarının da tahrip olduğu görüldü.

Yerleşkede görev yapan çalışanlardan alınan bilgilere göre, saldırıda 3 gazeteci yaşamını yitirdi bazı gazeteciler de yaralandı.

Kurumun bazı yayın ve teknik birimlerinin ciddi şekilde zarar gördüğü, yayın akışında ise kısa süreli aksamalar yaşandığı ifade edildi.

Saldırıya uğrayan “Cam Bina”, IRIB’in sembol yapılarından biri olarak kabul ediliyor ve yıllardır hem yerel hem uluslararası yayınlara ev sahipliği yapıyordu.

İsrail saldırısının ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.

Saldırı sırasında canlı yayında korkusuzca bekleyen spiker: Seher İmami

Saldırı sırasında yayın binasında görevde olan devlet televizyonu spikeri Seher İmami, korku dolu anlara rağmen canlı yayını terk etmemesiyle ülke genelinde takdir topladı.

Patlamalar ve sarsıntılar devam ederken soğukkanlılığını koruyan İmami, yayında kalmaya devam etti.

İran kamuoyunda kısa sürede “cesaretin sembolü” haline gelen spiker, sosyal medyada ve haber bültenlerinde “kahraman spiker” olarak anılmaya başlandı.

İranlı yetkililer, İmami’nin gösterdiği cesareti “İran halkının metanetinin ve iradesinin yansıması” olarak değerlendirirken, devlet televizyonu da çalışanlarının sergilediği soğukkanlı duruşun gurur verici olduğunu açıkladı.

İmami’nin dev posteri de Tahran’ın Veli Asr Meydanı’na asıldı.

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