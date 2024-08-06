AB ülkeleri 2023 yılında AR-GE'ye 123,7 milyar avroluk bütçe ayırdı
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, geçen yıl bütçelerinden AR-GE'ye 123,7 milyar avro kaynak tahsis etti.
Brüksel
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Birlik üyesi 27 ülkenin 2023 yılında bütçelerinden AR-GE için ayırdıkları miktara ilişkin verileri yayımladı.
Buna göre, geçen yıl AB çapında AR-GE'ye yönelik toplam kamu bütçe tahsisi 123,7 milyar avro oldu.
AB ülkelerinin 2023 bütçelerindeki AR-GE tahsisatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,3 arttı.
Böylece, geçen yıl AB ülkeleri Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 0,73’ünü AR-GE'ye ayırdı.
AB genelinde 2023'te kamu bütçesinden kişi başına 181 avro AR-GE'ye yönlendirildi.
AB ülkeleri arasında kişi başına bütçeden AR-GE tahsisatının en yüksek olduğu ülke 647 avro ile Lüksemburg olurken, onu 552 avro ile Danimarka, 529 avro ile Almanya izledi.
Kişi başına bütçeden en düşük AR-GE tahsisatı ise 21,2 avro ile Romanya'da, 33,1 avro ile Bulgaristan'da ve 48,1 avro ile Macaristan'da gerçekleştirildi.
Öte yandan, AR-GE'ye ayrılan 2023 yılı devlet bütçe tahsislerinde en büyük payı yüzde 35,5 ile üniversite fonları aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.