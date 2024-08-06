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Ekonomi

AB ülkeleri 2023 yılında AR-GE'ye 123,7 milyar avroluk bütçe ayırdı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, geçen yıl bütçelerinden AR-GE'ye 123,7 milyar avro kaynak tahsis etti.

Ata Ufuk Şeker  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
AB ülkeleri 2023 yılında AR-GE'ye 123,7 milyar avroluk bütçe ayırdı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Birlik üyesi 27 ülkenin 2023 yılında bütçelerinden AR-GE için ayırdıkları miktara ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, geçen yıl AB çapında AR-GE'ye yönelik toplam kamu bütçe tahsisi 123,7 milyar avro oldu.

AB ülkelerinin 2023 bütçelerindeki AR-GE tahsisatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,3 arttı.

Böylece, geçen yıl AB ülkeleri Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 0,73’ünü AR-GE'ye ayırdı.

AB genelinde 2023'te kamu bütçesinden kişi başına 181 avro AR-GE'ye yönlendirildi.

AB ülkeleri arasında kişi başına bütçeden AR-GE tahsisatının en yüksek olduğu ülke 647 avro ile Lüksemburg olurken, onu 552 avro ile Danimarka, 529 avro ile Almanya izledi.

Kişi başına bütçeden en düşük AR-GE tahsisatı ise 21,2 avro ile Romanya'da, 33,1 avro ile Bulgaristan'da ve 48,1 avro ile Macaristan'da gerçekleştirildi.​​​​​​​

Öte yandan, AR-GE'ye ayrılan 2023 yılı devlet bütçe tahsislerinde en büyük payı yüzde 35,5 ile üniversite fonları aldı.

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