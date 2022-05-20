Dolar
15.91
Euro
16.80
Altın
1,842.02
ETH/USDT
1,978.90
BTC/USDT
29,356.00
BIST 100
2,380.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul’da, AFAD koordinasyonunda “Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" alanında açıklamalarda bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez İstanbul’da, MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen, MÜSİAD-Uluslararası Enerji Zirvesi programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Lavanta tarlasına kurulan "Arı evi", rengarenk kovanlarıyla ilgi çekiyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, bir kısmı camdan oluşan ve farklı renklere boyanan 25 kovanlık "arı evi"nde, arıların doğal ortamları ve bal üretim aşamaları gözlemlenebilecek.

Sinan Doruk   | 20.05.2022
Lavanta tarlasına kurulan "Arı evi", rengarenk kovanlarıyla ilgi çekiyor Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 380 dekarlık lavanta tarlasına kurulan ve arıların doğal ortamları ile bal üretim aşamalarının gözlemlenebileceği "arı evi", rengarenk kovanlarıyla dikkati çekiyor.

Afşin Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Beyceğiz Mahallesi kırsalında oluşturulan lavanta tarlasına "arı evi" inşa edildi.

İçine bir kısmı cam olan ve dış yüzeyi boyanan 25 kovan yerleştirilen evde, ziyaretçiler ve görevli personel, arıların verimliliğini, doğal ortamlarını ve bal üretim aşamasını kovanların kapaklarını açarak gözlemleyebilecek.

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslı Özkırım, AA muhabirine, kurulan ev sayesinde arıların her aşamasını takip edebileceklerini belirtti.

Türkiye'nin ilk arı evi

Özkırım, Türkiye'de ilk olan "arı evi"nde üretilecek balların üniversitelerinde analiz edileceğini, arı kolonilerinin sağlığını kontrol edeceklerini, buraya ülkenin değişik yerlerinden gelecek olanların lavanta çiçeği ve yöreye özgü endemik şifalı bitkilerden üretilen balla karşılaşacağını anlattı.

Doç. Dr. Özkırım, şöyle konuştu:

"Bu arı evi arıcılarımıza örnek olacak. Buradaki uygulamalar bilimsel danışmanlık eşliğinde, en son güncel şekliyle arıcılarımıza aktarılacak. Burada Afşin ile anılacak arı ürünleri üretilecek. Aynı zamanda tüketicilerimize ve üreticilerimize arının sadece bal yapmadığı, başka ürünlerinin de olduğunu gösterme fırsatımız olacak. Polen, propolis üretilecek ve Afşin'e özgü ürünlerle Afşin hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde iyi uygulama örneğini gösterecek. İyi uygulamayı üretici ve tüketiciye göstererek arıcılığın gelişmesine katkı sağlamış olacağız. Arıyı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtarak arının doğadaki önemi ve arı olmazsa hayatın olmayacağını göstermek istiyoruz."

Yapılan çalışmanın bir örneğinin Slovenya'da olduğuna işaret eden Özkırım, kovanları da api turizme ilgiyi artırmak için renkli olarak tasarladıklarını dile getirdi.

Üretim süreci izlenebilecek

Özkırım, lavanta tarlasına ziyarete gelen turistlerin "arı evi"ndeki üretim sürecini de izleyebileceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"25 kolonimiz var ve ırk olarak da Afşin'in doğasına uygun arı ırkını değerlendirdik. 3 katlı kovanda gelişen arılarımız yukarıya doğru bal depolarken, doğadan topladığı polen ve propolisleri de tuzaklarında biriktirecekler. Arılarımız çiçeğe ulaşmak için çok büyük zahmete girmeyecek fakat hemen yanı başımızda bulunan Binboğa dağlarının bütün zenginliklerinden de faydalanabilecekler."

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ise amaçlarının lavanta tarlalarıyla turizm alanında atağa geçirdikleri ilçeyi, "arı evi" projesiyle de dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerle arıları buluşturarak ilçeyi "lavanta ve arı kenti" yapmak istediklerini vurgulayan Güven, insanların artık lavanta ile arı tutkusuna tanıklık edebileceğine işaret ederek projenin 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nde hayata geçirileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki 49 eyalette Kovid-19 vakaları artış gösterdi

Benzer haberler

Lavanta tarlasına kurulan "Arı evi", rengarenk kovanlarıyla ilgi çekiyor

Lavanta tarlasına kurulan "Arı evi", rengarenk kovanlarıyla ilgi çekiyor

Karadeniz'de arıcılar bal sezonuna hazırlanıyor

Bilecikli arıcı kaliteli bal üretmek için 22 yıldır kovanlarını taşıyor

Muğla'nın gezgin kadın arıcıları en iyi bal için il il dolaşıyor

Muğla'nın gezgin kadın arıcıları en iyi bal için il il dolaşıyor