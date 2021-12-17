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Ekonomi

Kuzey Akım 2'de ikinci hattın gaz dolum işlemine başlandı

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinde ikinci hatta gaz basılmaya başlandığını duyurdu.

Emre Gürkan Abay   | 17.12.2021
Kuzey Akım 2'de ikinci hattın gaz dolum işlemine başlandı

Moskova

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamada, projede hattın denetlenmesine yönelik süreçlerin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "17 Aralık itibarıyla, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının ikinci hattına gaz doldurulmaya başlandı. Teknik testler için gereken hacim ve basıncı elde etmek amacıyla hat kademeli olarak gazla doldurulacaktır." denildi.

Nord Stream 2 AG'den 4 Ekim'e yapılan açıklamada, ilk boru hattına gaz basılmaya başlandığı bildirilmişti.

Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur-BNetzA'dan 16 Kasım'da yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2'nin ruhsatlandırma sürecinin geçici olarak askıya alındığı bildirilmişti.

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