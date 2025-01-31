Kuruyemiş firması 30. kuruluş yılında 30 müşterisine "Togg" hediye edecek
Kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren Çitlekçi, 30. kuruluş yılı dolayısıyla 3 Şubat-31 Mayıs'ta en az 500 liralık alışveriş yapan müşterileri arasında yapacağı çekilişle 30 kişiye Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u hediye edecek.
Ankara
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye genelindeki mağazalar ve çevrim içi e-ticaret sitesinde kuruyemiş, atıştırmalık ürün çeşitlerinin satışını yapan Çitlekçi, 30. kuruluş yılı dolayısıyla kampanya düzenledi.
Çitlekçi mağazalarından veya "www.citlekci.com.tr" internet sitesinden 3 Şubat-31 Mayıs'ta en az 500 liralık alışveriş yapanlar arasından noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek 30 kişi, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u kazanacak.
"Çekiliş, 20 Haziran'da noter huzurunda yapılacak"
Tunçlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Çitlekçi Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, 1970'li yıllarda başladıkları kuruyemiş toptancılığına dair tecrübelerini, 1995'ten bu yana Çitlekçi markasıyla perakende sektörüne taşıdıklarını anlattı.
Bu yıl 30'uncu kuruluş yılını kutlayacaklarını hatırlatan Tunç, "Bu uzun yolculukta bizlerle beraber olan ve bizleri destekleyen müşterilerimize 30. yılımızda unutulmaz hediye vermek istedik. Bu amaçla ülkemizin gururu, ilk yerli ve milli otomobilimiz Togg'u 30 müşterimize hediye edeceğiz." dedi.
Tunç, belirtilen tarihlerde her 500 liralık alışverişte bir çekiliş hakkı kazanılacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Müşterilerimiz, kampanyaya Çitlekçi'nin mobil uygulamasını IOS veya Android cihazlara ücretsiz indirerek veya 'cekilis.citlekci.com.tr' adresinden iletişim formu doldurarak katılabilecek. Daha sonra mobil uygulama içindeki QR kodu okutarak veya üyeliğin tanımlandığı GSM telefon numarasını kasa görevlisine söyleyerek çekiliş hakkını aktive edebilecek. Milli Piyango İdaresinin 24 Ocak 2025 tarih ve 'E-40453693-255.01.02-67629' sayılı izniyle düzenlenen kampanyanın çekilişi, 20 Haziran'da noter huzurunda yapılacak. Çekiliş sonuçları, medyadan ve 'citlekci.com.tr" adresinde ilan edilecek. Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye 'www.citlekci.com.tr' adresinden ulaşılabilecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.