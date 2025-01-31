Dolar
35.86
Euro
37.24
Altın
2,794.40
ETH/USDT
3,261.30
BTC/USDT
104,212.00
BIST 100
10,089.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kuruyemiş firması 30. kuruluş yılında 30 müşterisine "Togg" hediye edecek

Kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren Çitlekçi, 30. kuruluş yılı dolayısıyla 3 Şubat-31 Mayıs'ta en az 500 liralık alışveriş yapan müşterileri arasında yapacağı çekilişle 30 kişiye Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u hediye edecek.

Arife Yıldız Ünal  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Kuruyemiş firması 30. kuruluş yılında 30 müşterisine "Togg" hediye edecek

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye genelindeki mağazalar ve çevrim içi e-ticaret sitesinde kuruyemiş, atıştırmalık ürün çeşitlerinin satışını yapan Çitlekçi, 30. kuruluş yılı dolayısıyla kampanya düzenledi.

Çitlekçi mağazalarından veya "www.citlekci.com.tr" internet sitesinden 3 Şubat-31 Mayıs'ta en az 500 liralık alışveriş yapanlar arasından noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek 30 kişi, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u kazanacak.

"Çekiliş, 20 Haziran'da noter huzurunda yapılacak"

Tunçlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Çitlekçi Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, 1970'li yıllarda başladıkları kuruyemiş toptancılığına dair tecrübelerini, 1995'ten bu yana Çitlekçi markasıyla perakende sektörüne taşıdıklarını anlattı.

Bu yıl 30'uncu kuruluş yılını kutlayacaklarını hatırlatan Tunç, "Bu uzun yolculukta bizlerle beraber olan ve bizleri destekleyen müşterilerimize 30. yılımızda unutulmaz hediye vermek istedik. Bu amaçla ülkemizin gururu, ilk yerli ve milli otomobilimiz Togg'u 30 müşterimize hediye edeceğiz." dedi.

Tunç, belirtilen tarihlerde her 500 liralık alışverişte bir çekiliş hakkı kazanılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz, kampanyaya Çitlekçi'nin mobil uygulamasını IOS veya Android cihazlara ücretsiz indirerek veya 'cekilis.citlekci.com.tr' adresinden iletişim formu doldurarak katılabilecek. Daha sonra mobil uygulama içindeki QR kodu okutarak veya üyeliğin tanımlandığı GSM telefon numarasını kasa görevlisine söyleyerek çekiliş hakkını aktive edebilecek. Milli Piyango İdaresinin 24 Ocak 2025 tarih ve 'E-40453693-255.01.02-67629' sayılı izniyle düzenlenen kampanyanın çekilişi, 20 Haziran'da noter huzurunda yapılacak. Çekiliş sonuçları, medyadan ve 'citlekci.com.tr" adresinde ilan edilecek. Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye 'www.citlekci.com.tr' adresinden ulaşılabilecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kentsel büyümeye göre araç sayısındaki artış, Erzurum'da hava kirliliğine sebep oluyor
Kartalkaya'daki yangının ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu
TİHEK'ten ABB'ye "sesli anons" cezası
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Elazığ'da ağır hasarlı 10 bin 33 binanın enkazı kaldırıldı

Benzer haberler

Kuruyemiş firması 30. kuruluş yılında 30 müşterisine "Togg" hediye edecek

Kuruyemiş firması 30. kuruluş yılında 30 müşterisine "Togg" hediye edecek

Otomotiv sektöründe yeni yatırıma teşvik ve destek bu yıl da "hız kesmeyecek"

Togg'un yeni modeli T10F için nisandan itibaren ön talep toplama süreci başlayacak

2024 yılında en fazla tercih edilen SUV modeller

2024 yılında en fazla tercih edilen SUV modeller
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet