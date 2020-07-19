Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kuru soğan ve patates ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

Kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates, ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarıldı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 19.07.2020
Kuru soğan ve patates ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

Ankara

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması uygulamasına son verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 61 arttı
Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 921, Meksika'da 578, Hindistan'da 543 kişi öldü
Boris Johnson ikinci bir toplu karantinayı ihtimal dışı bıraktı
Avustralya’nın Melbourne kentinde maske takmak zorunlu oldu
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 700 bini aştı, can kaybı 15 bine yaklaştı

Benzer haberler

Kuru soğan ve patates ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

Kuru soğan ve patates ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

İhracatçılar Pakistan'a sanal genel ticaret heyetiyle ulaşacak

Otomotiv sektöründen yaklaşık 4 milyar dolarlık 'parça' ihracatı

Alışveriş merkezleri yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

Alışveriş merkezleri yönetmeliğinde değişikliğe gidildi
Halıcılar 3 milyar dolarlık ihracat hedefinde kararlı

Halıcılar 3 milyar dolarlık ihracat hedefinde kararlı
Kiraz ihracatı yüz güldürdü

Kiraz ihracatı yüz güldürdü