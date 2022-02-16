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Ekonomi

Kuru kayısı ihracatında sezonun 6 ayında 222 milyon dolarlık gelir elde edildi

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'dan, sezonun ilk 6 ayında 51 bin 731 ton kuru kayısı ihraç edilerek 222 milyon 619 bin dolar girdi sağlandı.

Orhan Yoldaş   | 16.02.2022
Kuru kayısı ihracatında sezonun 6 ayında 222 milyon dolarlık gelir elde edildi

Malatya

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, dünyanın dört bir tarafına kuru kayısı ihracatının artarak devam ettiğini, sadece ocak ayında 5 bin 337 ton ihracata karşılık 25 milyon 996 bin dolar gelir elde edildiğini belirtti.

Sezonun başladığı 1 Ağustos'tan bu yana ihracat rakamlarının çok iyi olduğunu dile getiren Özcan, "51 bin 731 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek ülke ekonomisine 222 milyon 619 bin dolar kazandırdık. Geçen sezona göre ihracat miktarı 1700 ton, elde edilen gelir ise 60 milyon dolar arttı. Geçen sezon aynı dönemde 162 milyon dolarlık ihracat yapıldı, yüzde 40 gibi bir artış söz konusu." diye konuştu.

Avrupa'da en fazla ihracat Fransa'ya

Kuru kayısı ihracatında ilk sırada ABD'nin yer aldığına Avrupa ülkelerinin ise bu payda büyük yere sahip olduklarına dikkati çeken Özcan, "Avrupa Birliği ülkelerine toplamda 16 bin 637 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek karşılığında 80 milyon 593 bin dolar gelir elde ettik. Geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 27'lik artış söz konusu. Avrupa'da kuru kayısı ithalatında ipi göğüsleyen Fransa. Bu ülkeye 4 bin 414 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek, karşılığında 21 milyon 304 bin dolar gelir elde ettik." dedi.

Hedef 100 bin ton ihracat

Avrupa'daki tüketici kitlesinin çok önemli olduğunu, bu kıtaya 15 bin ton daha ihracat yapmayı hedeflediklerini kaydeden Özcan, "Sezon sonuna kadar '100 bin ton ihracat 500 milyon dolar kazanç' hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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