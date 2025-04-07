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Ekonomi

Küresel piyasalarda pazartesi sendromunun ardından "düşük seviyeli normalleşme" beklentisi

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Manukyan, ABD’nin yeni gümrük tarifeleriyle başlayan dalgalanmalar için, "Ana varsayım Çin ve ABD arasında bir uzlaşma olmayacağı yönünde ama ben düşük seviyede normalleşme göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

Zeynep Duyar  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Küresel piyasalarda pazartesi sendromunun ardından "düşük seviyeli normalleşme" beklentisi

Ankara

Manukyan, AA muhabirine ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikasına paralel olarak açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından, artan risk algısının piyasalara yansımasını değerlendirdi.

ABD'nin gümrük vergilerine karşılık Çin'in de ABD'ye yüzde 34 gümrük vergisi getirerek misilleme yaptığını hatırlatan Manukyan, şunları kaydetti:

"Hong Kong piyasası cuma günü kapalıydı. Dolayısıyla cuma günü yaşananlar Asya'da tam fiyatlanmamıştı. Bu sabah itibarıyla Asya tarafında 2 günlük satış olduğunu görüyoruz. ABD şu an için fena değil; yüzde 2'ler seviyesine gelmiş durumda. Buradaki ana varsayım Çin ve ABD arasında bir uzlaşma olmayacağı yönünde ama ben düşük seviyede normalleşme göreceğimizi düşünüyorum. Geri planda bazı ufak diyebileceğimiz oyuncularla anlaşmalar var. Önümüzdeki haftalarda biraz daha fazla sayıda ve büyük ülkeler bu işin içine girerse piyasa biraz daha morallenir."

Bazı gelişmelerin de sürece dahil olmasıyla normalleşmenin sağlanabileceğine dikkati çeken Manukyan, "Fed'in faiz indirimlerine başlayabileceğine dair bir görüntü oluşması, bunun resesyon korkusuna bağlanmadan enflasyonda da bir düşüşle eşlik etmesi lazım. Böyle bir durumda biraz toparlanma olabilir ama net olarak gördüğümüz ABD ve Çin arasındaki bu itişme bir süre daha devam edecek. Dolayısıyla uzun yıllardır ABD'de aşırı şişmiş fonlar, ülkeden çıkmaya çalışıyor diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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