Dolar
18.65
Euro
19.82
Altın
1,793.22
ETH/USDT
1,179.60
BTC/USDT
16,714.00
BIST 100
5,214.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı

Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.

Merve Özlem Çakır   | 17.12.2022
Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı

Ankara

"Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan uygulamada, Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları açabilmek için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti.

Değişiklikle söz konusu hesaplar, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, biyoçeşitlilik konusundaki sıkıntılara dikkati çekti
Türkiye ve dünya gündemi
Atama kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak

Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı

Yaş çayda 2022 yılı ürünü için fark ödemesi desteği kilogram başına 30 kuruş oldu

Türkiye genelinde Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri açılacak

Türkiye genelinde Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri açılacak

Türkiye'nin imzaladığı 7 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Türkiye'nin imzaladığı 7 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Konaklama vergisi yeni yıldan itibaren başlıyor

Konaklama vergisi yeni yıldan itibaren başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet